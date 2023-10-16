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СКР начал проверку после обрушения штукатурки в школе Краснодара

Следователи организовали доследственную проверку после обрушения штукатурки в школе №6 по улице Бургасской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки они также оценят требования к мерам безопасности в учебном заведении.

Днем 16 октября во время урока часть штукатурки упала с потолка на парту. По предварительным данным, угрозы дальнейшего обрушения потолка нет. Следователи сообщают, что никто из учащихся не пострадал. Однако, по данным МЦУ Краснодара, одна из учениц была травмирована. Ей оказали помощь на месте и отпустили домой.

Татьяна Ручкина

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