Напавших на полицейских у Тургеневского моста в Краснодаре осудили на полгода

Ленинский районный суд Краснодара назначил шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении каждому из напавших на сотрудников ДПС в районе Тургеневского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

29 июля 2023 года трое жителей Адыгеи в возрасте 19 и 22 лет перекрыли на мосту движение своим автомобилем. Полицейские потребовали от молодых людей водительские права. Но в ответ парни их избили, чтобы скрыться и избежать привлечения к административной ответственности. После драки одному из нападавших – 22-летнему гражданину удалось выбежать из помещения поста полиции и скрыться, а второй был задержан сотрудниками полиции.

Позже сбежавшего нашли оперативные службы. Третий участник конфликта находится в федеральном розыске.

Задержанных признали виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд учел полное признание подсудимыми вины и раскаяния в содеянном.

Татьяна Ручкина

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