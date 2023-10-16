Суд по сносу в Анапе дома приемной семьи Дани Милохина снова перенесли

Заседание по делу о сносе дома, принадлежащего приемной семье Дани Милохина, перенесли на 25 октября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приемного отца блогера Дмитрия Тюленева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По его словам, в этот раз заседание не состоялось, поскольку в мэрии Анапы предъявили уточнение исковых требований. Его нужно было направить ответчикам – Дмитрию Тюленеву, его матери и соседке семьи, на меже с которой установлен дом. Отец блогера сообщил, что женщина не могла получить документ, поскольку он был зарегистрирован в день суда

«Судья приняла решение перенести заседание. Мы подготовили кучу доводов, кучу аргументов в свою защиту, собрали доказательную базу. Приехал адвокат из Санкт-Петербурга»,— рассказал мужчина.

Он считает, что истец в лице мэрии мог намеренно сорвать заседание. Мужчина сообщил, что ему не дают возможности себя защищать. Он также уточнил, что в четырех заседаниях соседка не участвовала. Кроме того, Дмитрий Тюленев утверждает, что имеет от нее согласие на строительство.

В сентябре Дмитрий Тюленев опубликовал ролик, в котором сообщил о требованиях властей Анапы снести два дома и закрыть магазин, который якобы является единственным источником доходов семьи.

Изначально судебное заседание по сносу здания самовольной постройки было назначено на 25 сентября. Но суд перенесли на 16 октября «из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени, так как находился в больнице».

Татьяна Ручкина

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