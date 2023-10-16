Суд по сносу в Анапе дома приемной семьи Дани Милохина снова перенесли
Заседание по делу о сносе дома, принадлежащего приемной семье Дани Милохина, перенесли на 25 октября. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приемного отца блогера Дмитрия Тюленева.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
По его словам, в этот раз заседание не состоялось, поскольку в мэрии Анапы предъявили уточнение исковых требований. Его нужно было направить ответчикам – Дмитрию Тюленеву, его матери и соседке семьи, на меже с которой установлен дом. Отец блогера сообщил, что женщина не могла получить документ, поскольку он был зарегистрирован в день суда
«Судья приняла решение перенести заседание. Мы подготовили кучу доводов, кучу аргументов в свою защиту, собрали доказательную базу. Приехал адвокат из Санкт-Петербурга»,— рассказал мужчина.
Он считает, что истец в лице мэрии мог намеренно сорвать заседание. Мужчина сообщил, что ему не дают возможности себя защищать. Он также уточнил, что в четырех заседаниях соседка не участвовала. Кроме того, Дмитрий Тюленев утверждает, что имеет от нее согласие на строительство.
В сентябре Дмитрий Тюленев опубликовал ролик, в котором сообщил о требованиях властей Анапы снести два дома и закрыть магазин, который якобы является единственным источником доходов семьи.
Изначально судебное заседание по сносу здания самовольной постройки было назначено на 25 сентября. Но суд перенесли на 16 октября «из-за неявки привлеченного лица, который не пришел к назначенному времени, так как находился в больнице».
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