Лайнер Astoria Grande не будет заходить в израильский Ашод до конца года

Круизный лайнер Astoria Grande исключил остановку в израильском порте Ашод из тура по маршруту «Сочи — Александрия» до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора судна Miray Cruises.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

«Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией и готовы будем вернуться к первоначально заявленному маршруту в случае, если это будет возможно и абсолютно безопасно»,— сообщили изданию в компании.

Изменения в маршруте связаны с необходимостью обеспечении безопасности пассажиров. Вместо планируемой стоянки в Израиле судно проведет дополнительный день в египетской Александрии.

Круиз из Сочи в Египет стартует 2 декабря текущего года. Путешествие продлится две недели. С учетом актуальных изменений в маршруте, лайнер в общей сложности проведет в Александрии около трех дней.

Анастасия Донскова

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