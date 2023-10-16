Лайнер Astoria Grande не будет заходить в израильский Ашод до конца года
Круизный лайнер Astoria Grande исключил остановку в израильском порте Ашод из тура по маршруту «Сочи — Александрия» до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора судна Miray Cruises.
Фото: Круизный центр «Инфофлот»
«Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией и готовы будем вернуться к первоначально заявленному маршруту в случае, если это будет возможно и абсолютно безопасно»,— сообщили изданию в компании.
Изменения в маршруте связаны с необходимостью обеспечении безопасности пассажиров. Вместо планируемой стоянки в Израиле судно проведет дополнительный день в египетской Александрии.
Круиз из Сочи в Египет стартует 2 декабря текущего года. Путешествие продлится две недели. С учетом актуальных изменений в маршруте, лайнер в общей сложности проведет в Александрии около трех дней.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram