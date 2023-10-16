Каждое восьмое ДТП на Кубани закончилось летальным исходом

За девять месяцев 2023 года в Краснодарском крае произошло более 4,4 тыс. ДТП. Каждая восьмая авария в регионе заканчивается летальным исходом, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

С начала года в авариях в крае погибли 554 человека и получили различные травмы более 5,4 тыс. Основной причиной ДТП с тяжкими последствиями в ведомстве назвали выезд на встречную полосу. Каждая третья авария, произошедшая из-за этого, в крае заканчивалась смертью одного или нескольких участников дорожного инцидента. Всего в таких ДТП погибли 142 человека и получили травмы почти 800. Больше всего таких аварий произошло в Славянском, Темрюкском, Туапсинском, Брюховецком, Павловском, Абинском, Выселковском районах.

Второй наиболее распространенной причиной ДТП с летальным исходом в крае является превышение или несоответствие скорости. Таких аварий в крае зафиксировано 383, в них погибли 55 человек и получили травмы 486.

Третья причина — неправильный выбор дистанции. В таких ДТП погиб 51 человек и 637 получили травмы.

В 27% случаев от общего числа аварий водители сбивали пешеходов. Таких ДТП на Кубани произошло больше 1 тыс., в них погибли 129 человек и получили травмы 986. Чаще всего смертельные ДТП с пешеходами происходили ночью и вне пешеходных переходов. Более 80% погибших пешеходов переходили дорогу не по «зебре». Тяжесть последствий наездов на пешеходов в темное время суток практически в 3,5 раза выше, чем в светлое время суток.

Вячеслав Рыжков

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