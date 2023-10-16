ГК «Ромекс» построила в Адыгее логоцентр Ozon

ГК «Ромекс» завершила строительство третьей очереди логистического центра Ozon в многофункциональном парке «Ромекс-Теучежский» Республики Адыгея. Суммарная площадь складского комплекса составила почти 107,5 тыс. кв. м, а объем инвестиций — шесть млрд руб. Об этом сообщили представители группы компаний на открытии третьей очереди комплекса, которое состоялось сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нил Ракша Фото: Нил Ракша

Логоцентр возвели за полтора года и вводили в эксплуатацию поэтапно. В декабре прошлого года сдали первую очередь комплекса — порядка 37 тыс. кв. м, в марте 2023 года — вторую.

Складской комплекс класса А возведен с применением инновационных технологий, соответствующих всем стандартам качества и безопасности. «В состав основного здания склада входит зона хранения на пятиуровневом полочном мезонине, зона приемки товара, зона стеллажного паллетного хранения, зоны сортировки, упаковки, отгрузки и дополнительных операций»,— отметил гендиректор ГК «Ромекс» Алексей Прокопенко.

Это первый проект такого масштаба в Адыгее, благодаря которому будут созданы новые рабочие места и появятся новые возможности для развития электронной торговли в республике.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», соглашение о реализации проекта было подписано в 2022 году на Петербургском инвестиционном форуме. В том же году началось строительство. Для ГК «Ромекс» это уже пятый проект в Адыгее. Общий объем инвестиций группы компаний в республику составил 9,6 млрд руб.

Маргарита Синкевич

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