В Краснодаре начался отопительный сезон
В Краснодаре с 16 октября стартовал отопительный сезон. Сначала тепло в дома горожан будут подавать после подачи ресурсоснабжающими организациями соответствующей заявки. Постановление о старте отопительного сезона опубликовано на сайте администрации города.
Фото: pixabay.com
В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что сейчас в приоритете на подачу тепла социальные объекты: школы, детсады, медучреждения. Им тепло подадут в первую очередь.
К началу отопительного сезона в краевой столице заменили больше 5,5 км тепломагистралей около 13 км внутриквартирных сетей. Также были реконструированы две ТЭЦ — «ТЭЦ — КМР» и «ТЭЦ — Центр города».
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