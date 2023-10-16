В Краснодаре начался отопительный сезон

В Краснодаре с 16 октября стартовал отопительный сезон. Сначала тепло в дома горожан будут подавать после подачи ресурсоснабжающими организациями соответствующей заявки. Постановление о старте отопительного сезона опубликовано на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В департаменте городского хозяйства и ТЭК уточнили, что сейчас в приоритете на подачу тепла социальные объекты: школы, детсады, медучреждения. Им тепло подадут в первую очередь.

К началу отопительного сезона в краевой столице заменили больше 5,5 км тепломагистралей около 13 км внутриквартирных сетей. Также были реконструированы две ТЭЦ — «ТЭЦ — КМР» и «ТЭЦ — Центр города».

Вячеслав Рыжков

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