В Краснодаре при обрушении потолка в школе пострадал ребенок

В Краснодаре в школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. Одна из учениц получила небольшие ушибы, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В департаменте образования сообщили, что класс, в котором произошел инцидент, закрыли. Занятия проводятся в другом кабинете. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка.

Пострадавшей девочке на месте оказали помощь и отпустили домой. Ее родителей проинформировали о случившемся.

Татьяна Ручкина

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