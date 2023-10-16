В Краснодаре при обрушении потолка в школе пострадал ребенок
В Краснодаре в школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. Одна из учениц получила небольшие ушибы, сообщает МЦУ города.
Фото: loon.site
В департаменте образования сообщили, что класс, в котором произошел инцидент, закрыли. Занятия проводятся в другом кабинете. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка.
Пострадавшей девочке на месте оказали помощь и отпустили домой. Ее родителей проинформировали о случившемся.
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