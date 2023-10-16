Власти Краснодара назвали фейком взрывчатку в игрушке на детской площадке

Информация о взрывчатке в игрушке, оставленной на детской площадке в Фестивальном микрорайоне Краснодара, не соответствует действительности. Об этом сообщили в МЦУ города.

Публикации об игрушке, начиненной взрывчатым веществом на одной из детской площадок, распространили в соцсетях. Объявление с подобной информацией появилось в подъезде одного из домов Юбилейного микрорайона.

В пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что информация в публикации не соответствует действительности. Обращений в ведомство не поступало, полицейские не находили на детских площадках города подозрительных предметов.

Татьяна Ручкина

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