Стало известно, куда пропали черепахи из Японского сада парка «Краснодар»

Черепах из сухого пруда Карэикэ в Японском саду парка «Краснодар» убрали на зимовку. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Японский сад Краснодар».

«Несколько ночей было три градуса и черепахи замерзли. На зиму их убрали в теплые помещения стадиона»,— говорится в сообщении.

Африканских шпороносных черепах заселили в пруд в сентябре текущего года. Представители данного вида являются третьими по величине в мире. Продолжительность жизни рептилий достигает 70 лет. За это время черепахи могут вырасти до 100 кг. Всего в Японском саду обитает пять особей черепах: четыре мужских и одна женская. Возраст рептилий достигает 15 лет. Вес каждой особи составляет около 25 кг.

Анастасия Донскова

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