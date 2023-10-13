Из Израиля в РФ прилетели 2,3 тыс. человек с 9 октября

Авиакомпании перевезли из Израиля в Россию 2,3 тыс. человек с 9 октября. В Израиль за этот же период отправились 1 тыс. пассажиров, сообщила Росавиация.

Рейсы выполняли российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings, а также израильская El Al. «Полеты выполняются штатно, билеты в продаже есть»,— говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

В сообщении ведомства не уточняется, сколько пассажиров улетало в Израиль и прилетало из страны до войны с палестинским движением «Хамас».

Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Россия в ночь на 8 октября ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль. Запрет действует до особого распоряжения. Авиакомпания Red Wings на фоне роста спроса увеличила число рейсов. Посольство РФ ранее сегодня, 13 октября рекомендовало россиянам покинуть Израиль регулярными рейсами. МИД РФ призывал россиян воздержаться от поездок в страну. В ходе военных действий погибли и пропали без вести несколько россиян.

Об авиасообщении с Израилем — в материале «Ъ» «Небо затянуло рисками».

Леонид Уварчев