МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль и от посещения палестинских территорий в связи с израильско-палестинским конфликтом. Тем россиянам, которые уже находятся на территории конфликта, МИД рекомендовал «проявлять максимальную осторожность» и поддерживать контакты с представителями российских консульств.

Ведомство также выразило соболезнования родственникам и близким погибших с обеих сторон. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким всех погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим»,— говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Израиле сообщило о гибели россиянина во время атак палестинского движения «Хамас» на территории Израиля, а также о четырех пропавших без вести россиянах. До этого консульство начало проверку информации о взятии в заложники боевиками «Хамаса» двух россиянок.

В настоящее время известно, что на территории Израиля погибли граждане нескольких государств, в том числе США, Франции, Германии, Украины, Таиланда и Непала. По последним данным, в Израиле погибли 900 человек, ранены — 2,5 тыс. В ходе атак израильской армии в секторе Газа погибли 576 человек, пострадали — более 2,9 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».