Авиакомпания Red Wings увеличила число рейсов в Израиль

Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Израилем и аэропортами юга России из-за выросшего спроса на вылет раньше запланированного срока. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании.

«Выполнение интенсивной летной программы будет продолжено до полного удовлетворения потребности со стороны граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию»,— сказано в сообщении.

Авиаперевозчик уточнил, что самолеты Red Wings из Тель-Авива будут прилетать в Сочи и Махачкалу. Сохранятся и рейсы между Тель-Авивом и московскими аэропортами Домодедово и Жуковский.

Стоимость билетов из Тель-Авива в города РФ на ближайшую неделю составляет от 77 до 170 тыс. руб. «Временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города Российской Федерации вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.

8 октября Росавиация ввела ограничения, которые будут действовать до особых распоряжений, на ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль. Они, как сообщили в ведомстве, связаны с «нестабильной военно-политической ситуацией» в регионе.

Подробнее о палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Петр Бузлаев