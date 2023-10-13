AAG потянуло на Балканы

Стремление диверсифицировать риски заставляет застройщиков жилья интересоваться расширением бизнеса за рубежом. Холдинг AAG Александра Завьялова изучает возможность работы в Черногории, где растет спрос на недвижимость со стороны россиян. Преимуществами страны являются доступные цены на жилье и отсутствие ряда ограничений, характерных для Евросоюза, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Об интересе AAG к рынку Черногории стало известно из информации на сайте HeadHunter. Застройщик разместил на площадке вакансию менеджера по развитию в стране, в обязанности которого входит ведение документооборота и выполнение поручений руководителя девелоперского проекта. Сейчас объявление о поиске сотрудника находится в архиве. В AAG отказались от комментариев.

AAG строит жилье бизнес- и премиум-класса в Санкт-Петербурге, а также займется fee-девелопментом и подрядными работами. Ее основателем и владельцем является бывший топ-менеджер финского концерна YIT Александр Завьялов. За время работы холдинг, по собственным данным, ввел более 170 тыс. кв. м жилья. Выручка AAG за 2021 год (последние данные) составила 3,1 млрд рублей.

Девелопер ранее уже интересовался развитием в Европе. В 2021 году компания AAG анонсировала строительство апартаментов в Австрии и выход в Германию, но обнаружить информацию о запуске этих проектов не удалось. Источникам «Ъ-СПб» на рынке недвижимости неизвестно о приобретении холдингом площадок в какой-то из этих стран.

Интерес застройщика к развитию за рубежом может быть связан с желанием диверсифицировать риски за счет получения валютной выручки, полагает эксперт по недвижимости Андрей Вересов. Кроме того, спрос на жилье стимулирует релокация части россиян, добавляет он. Покупатели из России занимают лидирующие позиции среди зарубежных инвесторов в недвижимость Черногории, подтверждает руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. По ее словам, за первые пять месяцев 2023 года они вложили в покупку жилья в стране около €30 млн.

Привлекательность этого направления объясняется ценовой доступностью жилья, говорит эксперт по рынку недвижимости Черногории Алексей Швырков. Стоимость квартир в хорошей локации с видом на море в стране начинается от €2 тыс. за «квадрат», объясняет он. К тому же местные девелоперы с пониманием подходят к вопросам перевода денег и оплаты, а отсутствие членства Черногории в Евросоюзе упрощает заключение сделок с россиянами, продолжает господин Швырков.

Черногория — небольшой рынок, но при качественной концепции проекта можно рассчитывать на международный спрос, уверен господин Вересов. К примеру, высокими были продажи в первой очереди комплекса апартаментов Astra Montenegro, который в городе Будва строила Mirax Group, напоминает он. Но при этом многое будет зависеть от ценовой политики: высокая стоимость квадратного метра в болгарском проекте Golden Line группы «Эталон» привела к длительным срокам окупаемости, обращает внимание эксперт.

Среди петербургских девелоперов работать в Черногории до своего банкротства собиралась группа «Главстройкомплекс» бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды. В 2016 году компания объявила о строительстве апартаментов на курорте Херцег-Нови, но о его сдаче не сообщалось. Массового интереса со стороны застройщиков к Черногории сейчас нет, подчеркивает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Многие российские девелоперы делают ставку на развитие в ОАЭ, где часть из них уже приобрела землю, уточняет он. Площадка под девелопмент в этой стране есть у ГК «Пионер», также участки на местном рынке искал «Самолет».

Для минимизации рисков проекты в Черногории логично начинать с местным партнером, у которого есть налаженные контакты с госорганами и подрядчиками, или покупать уже готовый проект, считает господин Вересов. Однако в зарубежных странах сохраняется вероятность введения различных ограничений для российского бизнеса, предупреждает господин Бойков.

Константин Куркин