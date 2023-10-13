Какие наши воды

Как выяснил «Ъ-Прикамье», перенос краевого картодрома из Камской долины в район аэропорта может быть связан с намерением использовать освобождающуюся площадку под другой приоритетный проект — аквапарк. Прежняя его локация (ул. Калинина, 84) требует серьезных затрат на дорожную развязку. Помимо аквапарка, в проект войдет жилой комплекс, что, по мнению экспертов, сделает инициативу более привлекательной для инвесторов (иркутский «Востоксвязь» и столичный «Интелтрейд»). Для реализации проекта властям еще необходимо договориться с ГК «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова, которая арендует соседнюю с картодромом территорию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Городские и краевые власти затеяли перенос регионального картодрома. Так, администрация Перми планирует безвозмездно передать в краевую собственность пять земельных участков по ш. Космонавтов. Пустующие участки общей площадью 16 га находятся в районе аэропорта Пермь (ш. Космонавтов, 419, у пересечения с Гамовским трактом). В краевом минимущества «Ъ-Прикамье» сообщили, что после передачи земель региону на них предполагается разместить картодром. Сейчас он располагается в Камской долине (ул. Спешилова, 90).

Предложение о передаче участков на ш. Космонавтов из муниципальной в региональную собственность направило в администрацию краевое минимущества. Эти площадки предоставлены в безвозмездное пользование КГБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». «Вопрос развития территории всей Камской долины, как левой, так и правой части ул. Спешилова, прорабатывается»,— добавили в минимущества, но что конкретно там разместят, не сообщили.

«На картодроме в Камской долине планируется реновация»,— сказали в минспорта. Варианты для переноса объекта с ул. Спешилова рассматриваются министерством совместно с краевой федерацией автомобильного спорта, все участки требуют подготовки, рассказали в ведомстве.

По данным двух информированных источников, на площадке, освободившейся после переноса картодрома, предполагается построить аквапарк. Ранее под него рассматривалась территория по ул. Калинина, 84 в Нижней Курье, общей площадью 38,8 га, но теперь инвесторы и чиновники отказались от этой идеи. Для возведения аквапарка на ул. Калинина придется строить новую дорожную развязку, которая обойдется в 2 млрд руб. Эта сумма слишком велика, поэтому для развлекательного объекта решили подыскать другое место. Примечательно, что вместе с аквапарком на ул. Спешилова предлагается возвести и жилье, что также положительно скажется на окупаемости водного объекта.

Отметим, у проекта аквапарка на днях появился еще один инвестор. Партнером непубличного ООО «Востоксвязь» из Иркутска по ООО «АкваПермь» стал Павел Иванов, гендиректор оптового поставщика лекарств из Москвы «Интелтрейд». Возглавляемая им компания может быть связана с владельцем «Фармстандарта» российским бизнесменом Виктором Харитониным. При этом из состава учредителей компании-оператора проекта выбыла краевая структура — Фонд развития Пермского края.

Картодром «Камская долина», построенный в 2003 году, имеет площадь 6,19 га. Весной 2021 года его территорию передали в краевую собственность, до этого он находился на балансе спорт­школы олимпийского резерва «Старт». Вокруг картодрома располагается более обширная территория в 26,6 га, которую арендует у города пермское ООО «Ленд» (ГК «ЭКС»). Два года назад сообщалось о возможной продаже холдингом бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова права аренды этой земли федеральному девелоперу «Кортрос». В «Кортрос» тогда же заявляли об интересе к жилой застройке Камской долины. Информированный собеседник отметил, что власти могут изъять эту площадку из аренды у ЭКСа с помощью механизма комплексного развития территории. Однако это будет возможно после завершения срока аренды, а она, согласно выписке Росреестра, истекает в июле 2026 года.

Вчера в ГК «ЭКС» не стали комментировать свои планы на участок по ул. Спешилова, 94.

Соучредитель Центрального парка развлечений им. Горького Рашид Габдуллин, предполагавший ранее заняться строительством аквапарка, считает площадку на ул. Спешилова более удачной, чем на ул. Калинина. Первая локация имеет хорошую доступность, так как находится ближе к центру города. Камский мост сейчас перегружен, но в перспективе, после строительства еще одного моста, транс­портная проблема должна стать неактуальной, считает Рашид Габдуллин. «Для возведения аквапарка понадобятся серьезные инженерные сети: электричество, вода, газ. Если прокладывать их сразу для двух объектов — аквапарка и жилого комплекса, то возникнет синергетический эффект и определенная экономия»,— рассуждает бизнесмен.

По мнению финансового директора ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, если аквапарк, действительно, построят вместе с жилым комплексом, то инвесторы смогут вложить в возведение развлекательного объекта часть прибыли, полученной от продажи этого жилья. В нынешней ситуации проект аквапарка не имеет такой экономической эффективности, как строительство жилья, считает госпожа Медведева.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова