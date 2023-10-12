«Россети Тюмень» направили более 6 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Яхлинского месторождения нефти

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Яхлинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает одноименное месторождение нефти, которое разрабатывает «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». На выполнение работ энергокомпания направила свыше 6 млн рублей.



Энергетики отремонтировали основное оборудование подстанции 110 кВ «Яхлинская» – два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА. Специалисты «Россети Тюмень» заменили высоковольтные вводы, провели ревизию системы охлаждения и устройств регулирования напряжения, а также отобрали пробы масла для анализа диэлектрических свойств. Кроме того, энергетики провели на питающем центре техобслуживание 26 разъединителей и установили два новых электромеханических устройства 6 кВ. Для выполнения работ компания задействовала автокран с вылетом стрелы до 28 метров и грузоподъемностью 25 тонн.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Яхлинская» состоялись в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволят продлить эксплуатационный ресурс энергообъекта и обеспечить надежное электроснабжение нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.

АО «Россети Тюмень»