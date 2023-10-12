Минпромторг: компании РФ смогут покрыть спрос на чипы для карт к 2025 году

Российские производители смогут покрыть значительный объем потребностей РФ в чипах для банковских карт к концу 2024 года или к 2025-му, считает заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. Замминистра отметил, что «Микрон» продолжает поставлять чипы для банковских карт, но спрос на его продукцию резко вырос из-за гособоронзаказа и после ухода с российского рынка иностранных платежных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы сейчас работаем над расширением производственных возможностей и "Микрона", и комплексируем его работу с "НМ-Техом", поэтому думаю, что с конца 2024 года – в 2025 году мы сможем с высокой долей вероятности уже значительный объем потребностей нашего рынка обеспечивать»,— сказал господин Шпак «РИА Новости» на форуме «Микроэлектроника».

Как сообщал в мае «Ъ», Минпромторг обсуждал с производителями банковских карт возможность растянуть еще на год поставки произведенных на «Микроне» чипов. Завод уже получил иски на сотни миллионов рублей из-за просрочки. Нехватка отечественных аналогов вынудила производителей карт перейти на чипы от китайских производителей.

Подробнее о дефиците — в материале «Ъ» «Чипы не поспевают за картами».

Леонид Уварчев