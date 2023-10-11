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обновлено 13:17

Популярный певец перенес пермский концерт во второй раз

ДК имени Солдатова сообщил о переносе концерта популярного певца Димы Билана. Как уточняется на сайте учреждения, мероприятие переносится в связи с болезнью исполнителя. Концерт должен был состояться 14 октября и был посвящен 25-летию творческой деятельности Билана. Билеты на его октябрьские концерты в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске также недоступны.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Стоит отметить, это уже второй перенос пермского концерта Димы Билана за последнее время: 6 февраля 2020 года он был отменен «в связи с обязательствами по большому международному проекту», объявил тогда певец.

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