обновлено 13:17
Популярный певец перенес пермский концерт во второй раз
ДК имени Солдатова сообщил о переносе концерта популярного певца Димы Билана. Как уточняется на сайте учреждения, мероприятие переносится в связи с болезнью исполнителя. Концерт должен был состояться 14 октября и был посвящен 25-летию творческой деятельности Билана. Билеты на его октябрьские концерты в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске также недоступны.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Стоит отметить, это уже второй перенос пермского концерта Димы Билана за последнее время: 6 февраля 2020 года он был отменен «в связи с обязательствами по большому международному проекту», объявил тогда певец.