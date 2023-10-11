Власти Удмуртии расторгают контракт с подрядчиком на строительство школы в Пычанках

Власти Удмуртии расторгают контракт с подрядчиком, который нарушил сроки строительства школы в деревне Пычанки. Построить объект должны были в 2022 году, после чего сроки перенесли на 2023 год. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал глава региона Александр Бречалов. В настоящее время планируется заключить новый контракт, а завершить проект — в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Еще один объект, который сдают с отставанием, располагается в микрорайоне «Строитель» в Ижевске. Здесь проблемой возникала с поставкой материалов, что в настоящее время удалось решить. Снабжение стройки наладили.

«Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности за эту ситуацию и приношу жителям свои извинения за задержку. Постараемся таких ситуаций больше не допускать»,— заявил господин Бречалов.

Еще одна школа, располагающаяся в селе Ягул в Завьяловском районе Удмуртии, проходит согласование комиссии. На объекте выявили небольшие замечания, устранением которых занимается подрядчик. Объем планируют ввести к зиме.

Глава региона также отметил, что в этом году капитально отремонтируют 23 школы, из которых сдано восемь объектов. До конца года планируется завершить все остальные. В Удмуртии также продолжается строительство пяти врачебных амбулаторий в селе Норье, Асановском совхоз-техникуме, Кварсе, Каменном и Кигбаево, а также поликлиники в Сарапуле. Здесь работы идут в соответствии с графиком.