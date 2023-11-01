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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 66 лет предпринимателю, основателю премии Кандинского и международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

Шалва Бреус

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Шалва Бреус

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляют директор департамента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Владимир Григорьев и председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов:

— Рады поздравить с днем рождения удачливого предпринимателя, известного коллекционера и мецената! Преисполненный артистизмом, сдержанным кавказским достоинством, ты одариваешь друзей такой душевной щедростью, что не верится, будто это может продолжаться долго. Ты подарил нам Грузию, не выдуманную, а реальную, с ее радостями и горестями, подсадил на понимание вин квеври и любовь к современному искусству. Твои деяния во благо двух родных тебе культур — русской и грузинской — еще ждут высочайшей исторической оценки. Долгих тебе лет созидательной непоседливости, благополучия родным и близким, дорогой Шалва!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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