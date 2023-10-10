Обуви пришивают банкротство

Одному из заметных игроков обувного ритейла — Ralf Ringer грозит банкротство по заявлению владельца фабрики в подмосковном Талдоме, где компания арендует производственные мощности. В сети утверждают, что сумма требований арендодателя небольшая, но полная блокировка ее счетов из-за разбирательств с налоговиками по выплате 1,5 млрд руб. не дает ей возможность погасить долг перед контрагентом. По мнению юристов, заморозка счетов компании делает ее банкротство почти неизбежным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, ООО «Стивали» подало заявление о банкротстве АО «Ральф Рингер», головной структуры обувного ритейлера Ralf Ringer, в управлении которой находится около 170 одноименных магазинов по всей России. Первое заседание по делу назначено на 18 октября. В Ralf Ringer пояснили “Ъ”, что компания арендовала у «Стивали» помещение Талдомской обувной фабрики, где ритейлер разместил производство обуви. Там добавили, что сумма задолженности перед «Стивали» превышает 20,7 млн руб. Связаться с этой компанией “Ъ” не удалось.

В Ralf Ringer говорят, что намерены погасить долг. Но сейчас это затруднено из-за ареста всех банковских счетов компании, наложенного Пресненским райсудом Москвы по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. Об этом Федеральную налоговую службу (ФНС) уведомил основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной (копия письма от 4 октября 2023 года есть у “Ъ”). Он упоминает о возбуждении уголовного дела в отношении руководства АО «Ральф Рингер» об уклонении от уплаты налогов и просит ФНС разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили.

Советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин подтверждает, что обычно арест налагается без исключений, включая возможность платить по текущим налогам. «Это парализует деятельность компании, и достичь состояния платежеспособности в этом случае, как правило, у нее не получается»,— добавляет он.

История с недоимками Ralf Ringer в бюджет началась в 2021 году, когда налоговая инспекция №15 по Москве по итогам проверки дополнительно начислила ритейлеру 3,2 млрд руб. налогов, штрафов и пеней. По мнению налоговиков, единственный поставщик производителя был аффилированным с ритейлером и импортировал меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено обуви. В 2022 году компания добилась снижения суммы претензий до 1,5 млрд руб. Суды признали решение налоговой законным.

Между тем инициирование банкротства АО «Ральф Рингер» со стороны «Стивали» может быть попыткой дружественного кредитора получить контроль над процедурой. По данным СПАРК, «Стивали» принадлежит Александру Балухтину, у которого также есть доли по 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн». Двумя этими юрлицами совместно с АО «Ральф Рингер» управляет одна компания — «Ральф Рингер Менеджмент».

Учитывая такую связь, суд может констатировать наличие фактической аффилированности, не исключает Вадим Бородкин. Хотя, по его словам, такой подход спорен. Сдача помещений в аренду должнику и при этом владение 0,1% в его юрлицах сами по себе еще не подтверждают аффилированности, поясняет партнер юрфирмы ЮСТ Александр Боломатов. «Надо доказать наличие существенного воздействия кредитора на должника»,— уточняет юрист.

В любом случае начало банкротства дает арендодателю преимущество — текущие платежи по аренде, возникшие с даты возбуждения дела о банкротстве, могут быть выплачены должником при заморозке других долгов, говорит Александр Боломатов. Господин Бородкин полагает, что целью «Стивали» может быть назначение арбитражного управляющего, независимого от ФНС, перед которой у обувного ритейлера также имеется задолженность. При этом на более поздних стадиях рассмотрения дела налоговая все же может получить контроль над процедурой банкротства, добавляет Александр Боломатов. Для этого, по его словам, сумма долга перед ФНС должна превысить размер требований других кредиторов.

Алина Савицкая