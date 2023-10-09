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Коммерсантъ FM
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Тинькофф-банк объяснил получение согласия по биометрии клиентов

Тинькофф-банк пояснил «Ъ», что планирует использовать собранные ранее фотографии клиентов для аутентификации по закону 572-ФЗ («Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц…»). Аутентификация — это процесс подтверждения (проверки) лица, например, при оказании услуг, чтобы подтвердить, что за ней обратился именно клиент, а не кто-то другой.

«Большинство из них станут "упрощенной" биометрией именно по причине качества, это накладывает ограничение на использование такой биометрии в процессах и может использоваться только внутри организации, передавшей такую фотографию»,— пояснили в банке.

Ранее банк в «сторис» в мобильном приложении запросил у клиентов согласие на использование фотографий клиентов, сделанных при оформлении продуктов.

В банке также уточнили, что если проигнорировать «сторис», то есть промолчать и не нажать кнопку «разрешить», то это будет считаться «отсутствием согласия» на обработку данных. Таким образом, сбор согласий осуществляется только по нажатию кнопки «разрешить», добавили в банке.

Подробнее читайте в материале «"Тинькофф" снимает биометрию».

Ольга Шерункова

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