Вжик, вжик, вжик — не вносите новенького

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем вступил в полемику с командами «Формулы-1». Господин бен Сулайем заявил Reuters, что видит чемпионат мира состоящим из 12 команд против нынешних 10. Заявления главы FIA были сделаны через несколько дней после решения FIA допустить к участию в первенстве одиннадцатую «конюшню» и последовавшей за ним негативной реакции команд, которым новые участники не нужны. При этом они полагают, что текущая стоимость входного билета в серию, а она составляет $200 млн, должна быть увеличена в пять раз. В таком случае о расширении чемпионата можно будет надолго забыть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIA Мохаммед бен Сулайем готов увеличить количество участников чемпионата мира «Формулы-1» с 10 до 12 команд, но прежде ему предстоит преодолеть сопротивление уже имеющихся участников первенства

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images Президент FIA Мохаммед бен Сулайем готов увеличить количество участников чемпионата мира «Формулы-1» с 10 до 12 команд, но прежде ему предстоит преодолеть сопротивление уже имеющихся участников первенства

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем высказал свою позицию относительно увеличения количества участников чемпионата мира «Формулы-1». Случилось это спустя несколько дней после того, как FIA одобрила заявку команды Andretti (американская «конюшня» намерена влиться в серию при поддержке автогиганта General Motors и продвигать принадлежащий последнему бренд Cadillac) на присоединение к чемпионату мира.

«Сказать нет Andretti означало бы нарушить правила самой FIA»,— заявил глава FIA и добавил, что соискатель места в «Формуле-1» выполнил все условия для вступления в число участников чемпионата. По словам господина бен Сулайема, в Andretti (командой руководит имевший неудачный опыт гонок в «Формуле-1» Майкл Андретти, сын знаменитого Марио Андретти, чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года) ответили на все поставленные вопросы, в том числе касающиеся финансирования.

Мохаммед бен Сулайем напомнил также, что действующие правила «Формулы-1» допускают участие в чемпионате 12 команд, а сейчас в ней выступают только 10. Кроме того, президент FIA обозначил и свою стратегическую цель. На первом этапе она заключается в том, чтобы в «Формуле-1» была американская заводская команда и американский гонщик. На втором — FIA ждет появления в серии китайской заводской команды и китайского же гонщика. Отметим, что китайский и американский пилоты в «Формуле-1» уже есть. Так, Чжоу Гуаньюй выступает за Alfa Romeo, а Логан Сарджент гоняется за Williams. Осталось привлечь производителей из соответствующих стран.

«Стратегические» заявления президента FIA, по всей видимости, появились не просто так. Вероятно, они призваны поспособствовать урегулированию противоречий, возникших в «формульном мире» после того, как FIA согласилась на добавление в чемпионат еще одной команды. В целом претензии к решению FIA обнародовал консультант команды Red Bull Хельмут Марко. Согласно его заявлению изданию F1-Insider, появление одиннадцатой команды ведет к тому, что каждая из существующих вынуждена будет согласиться на уменьшение своей доли от пирога призовых. Плюс, есть и сугубо технические моменты. Господин Марко отметил, что, например, на Гран-при Монако просто негде разместить в паддоке еще одну команду (в Монако «конюшни» действительно пребывают в стесненных обстоятельствах и вынуждены хранить значительную часть оборудования под открытым небом).

Как следует из заявления Хельмута Марко, ключевым аргументом команд, возражающих против присоединения к чемпионату еще одной «конюшни», является финансовый вопрос. Согласно Договору о согласии (трехстороннее соглашение между FIA, командами и владельцем коммерческих прав серии Liberty Media), а его нынешняя версия рассчитана до завершения чемпионата 2025 года, команды получают около половины всех доходов, генерируемых «Формулой-1». В прошлом сезоне между ними были распределены почти $1,3 млрд (победитель Кубка конструкторов получил 14% от этой суммы; команда, занявшая последнее место,— 6%). Появление еще одного коллектива автоматически уменьшит призовые выплаты другим командам.

В Договоре о согласии зафиксирована стоимость вступительного взноса для соискателей места в «Формуле-1» — $200 млн (значительную часть от этих денег получают действующие команды серии). И эти деньги, по задумке, должны служить некоей компенсацией действующим командам. Но, согласно информации BBC из команд, их руководители считают, что новые команды серии вообще не нужны. Например, босс Williams Джеймс Воулз прямо заявил, что он категорически против добавления одиннадцатой команды, поскольку это скажется на доходах возглавляемого им предприятия. И вообще, согласно утверждениям источников BBC, руководители команд дали понять FIA, что размер компенсации, указанный в Договоре о согласии, устарел. Они считают, что с учетом роста популярности «Формулы-1» в последние годы вступительный взнос должен составлять не менее $1 млрд.

По большому счету, $1 млрд — заградительная ставка, которую непросто будет потянуть даже такому гиганту, как General Motors. Очевидно, что больше денег от новичков хотела бы получать и Liberty Media. Ее представители также пока не высказали энтузиазма относительно решения FIA допустить к чемпионату «Формулы-1» еще одну команду. При этом у FIA фактически нет рычагов воздействия ни на команды, ни на Liberty Media. Действующие соглашения предусматривают, что любые изменения в первенстве (исключение составляют аспекты, касающиеся безопасности проведения гонок) могут быть внедрены только с одобрения команд и Liderty Media. Так что Andretti предстоит проделать еще долгий путь, прежде чем попасть в «Формулу-1».

Александр Петров