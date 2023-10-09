Главные новости к утру 9 октября
Число погибших в секторе Газа возросло до 424 человек, в Израиле — превысило 700 человек. Общественная организация обнаружила не меньше 260 тел участников фестиваля, который подвергся нападению движения «Хамас» 7 октября. Палестинские группировки заявили, что удерживают 130 израильских заложников. В секторе Газа 123,5 тыс. палестинцев покинули свои дома.
Совет Безопасности ООН не принял никакого заявления по войне между Израилем и «Хамасом» по итогам закрытого заседания. РФ призывала на заседании к немедленному прекращению огня.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. США также увеличат число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе. По информации CNN, будет переброшено примерно 20–25 истребителей F-35 и F-15 для недопущения «иранской агрессии».
Тинькофф-банк запросил у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных, в том числе векторов Единой биометрической системы, выяснил «Ъ». Число клиентов банка оценивается в 30 млн человек, это значительный массив данных, которые могли бы существенно пополнить ЕБС. Подробнее
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США. По его мнению, Евросоюз в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать такие потери.
Правительство России подготовило поручения по борьбе с ростом аварийности на дорогах, который наблюдается с начала года, узнал «Ъ». Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил дорожникам, ГИБДД и регионам разработать планы соответствующих мероприятий — в частности, установку «лежачих полицейских» и светофоров на пешеходных переходах, а также нанесение шумовых полос на участках дорог. О мерах
Мещанский суд Москвы вынес приговор Илье Сальникову, фигуранту дела о хищении активов убитого в Подмосковье экс-владельца магазинов бытовой техники «Партия» Александра Минеева на $1 млрд, узнал «Ъ». Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима. О приговоре
Победительницей конкурса «Мисс Россия-2023» стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Титулы первой и второй «вице-мисс» получили Елизавета Дудина из Самарской области и Любовь Хохолова из Якутии.
О предстоящих 9 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».