Боррель: ЕС не сможет компенсировать помощь Украине от США в краткосрочной перспективе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о неопределенности по будущему финансированию помощи Украине со стороны США. По его мнению, Евросоюз в краткосрочной перспективе не сможет компенсировать такие потери.

Господин Боррель напомнил у себя в блоге, что Конгресс США во избежание «шатдауна» принял временный бюджет, не включающий помощь Киеву. «Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США и рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика»,— написал дипломат.

По мнению господина Борреля, в будущем «такое развитие событий усиливает ответственность ЕС по ответу на вызов, брошенный Владимиром Путиным в нескольких километрах от наших границ».

Глава европейской дипломатии напомнил, что ЕС оказал Украине помощь на €82 млрд, включая €25 млрд на военные нужды. В ближайшие недели в странах Евросоюза планируют обучить 30 тыс. украинских военных.

Американские политики приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, в конце сентября. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Однако принятие документа вызвало политический кризис в Конгрессе. По данным Politico, на Украине опасаются, что кризис приведет к прекращению помощи США.

О разногласиях в Вашингтоне — в материале «Ъ» «Атака "Хамаса" отозвалась в США».

Леонид Уварчев