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Коммерсантъ FM
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Делу «Партии» добавили осужденного

Бизнесмен получил срок по обвинению в махинациях с имуществом Александра Минеева

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Фортуна+» Илье Сальникову, фигуранту резонансного уголовного дела о хищении активов убитого в Подмосковье экс-владельца магазинов бытовой техники «Партия» Александра Минеева на $1 млрд. Одно время господин Сальников находился в международном розыске и был задержан по возвращении из Бразилии в прошлом году. Суд назначил ему восемь лет колонии общего режима. Свое участие в махинациях с недвижимостью господина Минеева подсудимый не признал, он намерен обжаловать приговор.

Александр Минеев

Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В Мещанском суде столицы председательствовавшая на процессе Олеся Менделеева огласила вводную и резолютивную части приговора, вынесенного по делу бывшего гендиректора ООО «Фортуна+» 39-летнего Ильи Сальникова. Признав бизнесмена виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), госпожа Менделеева приговорила его к восьми годам колонии общего режима. Никаких дополнительных наказаний суд назначать господину Сальникову не стал. Судья также не стала рассматривать заявленный потерпевшими гражданский иск к господину Сальникову, переадресовав их требования гражданскому судопроизводству.

Напомним, что бывший гендиректор ООО «Фортуна+» Илья Сальников был задержан в столичном аэропорту в середине апреля прошлого года по возвращении из Бразилии, где он на протяжении трех лет скрывался от следствия, числясь в международном розыске. Понимая, что он станет фигурантом уголовного дела, господин Сальников предпочел уехать за границу в феврале 2018 года, сначала на Украину, а оттуда — в Бразилию. По этой причине следствие предъявило ему обвинение, а Басманный суд избрал меру пресечения в виде ареста заочно.

Как ранее рассказывал “Ъ”, по версии Следственного комитета России (СКР), фигуранты дела начали разрабатывать схему отъема у Александра Минеева его недвижимости еще в 2008 году. Сначала, по материалам дела, руководители подконтрольных господину Минееву офшорных компаний Александр Каледин и Александр Шибаков с помощью бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова, адвоката Вадима Веденина и финансового директора господина Минеева Сергея Тарасова решили захватить принадлежащее ООО Н.А.Г.+ здание площадью около 700 кв. м на юго-востоке Москвы. Эту махинацию им удалось провести путем подделки документов с последующей перерегистрацией собственников ООО. А в 2009 году участники аферы переименовали компанию Н.А.Г.+ в ООО «Фортуна+», назначив его номинальным гендиректором Илью Сальникова, который не отказался занять эту должность.

Следует отметить, что расследование этого эпизода в следственных подразделениях органов шло очень медленно, и лишь когда в 2018 году была установлена причастность этих же фигурантов к захвату у Александра Минеева двух десятков торговых центров стоимостью более $1 млрд, дело забрал себе СКР, и расследование резко активизировалось.

По версии СКР, идея захватить недвижимость господина Минеева изначально появилась у проживающего в Великобритании известного предпринимателя в области IT-технологий Георгия Шуппе, а также проживающего в Швейцарии бизнесмена Михаила Некрича (в выдаче обоих России отказали). Из материалов уголовного дела, фигурантом которого является и Илья Сальников, следует, что организовать рейдерский захват они решили после того, как господин Минеев в 2013 году переехал в Лондон, где был занят бракоразводным процессом со своей супругой Ириной, предварительно переоформив свои активы на офшоры в Белизе и на Сейшельских Островах. К этому времени предприниматель владел площадями в 21 торговом центре в Москве и Санкт-Петербурге, торговлю в которых, считая невыгодной, он прекратил, решив сдавать все 110 тыс. кв. м в аренду.

Находясь в Лондоне, господин Минеев узнал о попытках захвата его имущества, вернулся в Россию, обратился в правоохранительные органы и нанял юристов, которые занялись судебными тяжбами с представителями «Форус групп», успевших прибрать к рукам значительную часть его собственности. Когда же суды начали принимать решения в пользу господина Минеева, было принято решение его ликвидировать. Непосредственным исполнителем его убийства, совершенного в январе 2014 года в подмосковном Королеве, следствие считает находящегося в розыске уроженца Дагестана Омара Сулейманова.

Отметим, что сам Илья Сальников претензии СКР в свой адрес категорически отвергал и во время следствия, и в суде. По версии его защиты, бизнесмена как номинального гендиректора ООО использовали втемную, и он не знал о махинациях с недвижимостью Александра Минеева.

Следует отметить, что сейчас в Басманном суде столицы продолжается судебный процесс по делу адвоката Вадима Веденина и сотрудника учрежденной Александром Шибаковым и Александром Калединым юридической компании «Форус групп» Юрия Афиндулова, которые сопровождали в арбитражах дела по отчуждению собственности убитого предпринимателя.

Юрий Сюн

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