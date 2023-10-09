Главные анонсы 9 октября

На заседании Совета Государственной Думы, посвященном вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания палаты, рассмотрят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В Стокгольме будут объявлены лауреаты премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (Нобелевская премия по экономике).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом. Основной темой станет обострение палестино-израильского конфликта.

Может пройти заседание СБ ООН по обострению в Израиле.

Планируется заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. В повестке — вопрос о назначении трех новых членов совета директоров ЦБ РФ и продлении полномочий четырех действующих.

В Москве Верховный суд РФ рассмотрит иск об исключении кондитерского мака и его семян из перечня наркотических средств.

Представители РФ и ООН проведут в Москве консультации по ситуации вокруг зерновой сделки и вопросам продовольственной безопасности. Делегацию ООН возглавит руководитель Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен, в ее составе также заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

В Москве состоится заседание совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В повестке вопросы об организационной структуре, о согласовании кандидатуры для назначения на должность, об определении количественного состава и об избрании членов правления.

В Москве арбитражный суд проведет предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой о привлечении бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 трлн руб.

В Лондоне верховный суд приступит к изучению законности планов британских властей по высылке нелегальных мигрантов в Руанду после подачи правительством апелляции.

В Великобритании начнется процесс над бывшим президентом «Формулы-1» Берни Экклстоуном, обвиняемым в мошенничестве.

В Германии состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которого он обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем тему искусственного интеллекта.

Начнется вывод войск Франции из Нигера.

В Барнауле в Ленинском районном суде состоится заседание по делу бывшего прокурора Владимира Фалилеева, обвиняемого в получении взятки в размере около 11 млн руб.

В Москве арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ассоциации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отказ в иске о взыскании 11,6 миллиона рублей убытков с бывшего исполняющего обязанности генерального директора организации Михаила Буханова.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».