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Коммерсантъ FM
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Одиннадцатый тур

«Урал»—«Локомотив» 2:2

Бегич, 12; Бикфалви, 53 — Дзюба, 5; Сулейманов, 90+5. Незабитый пенальти: Ишков («Урал»), 74

«Сочи»—«Зенит» 0:2

Клаудиньо, 9 (пен.); Кассьерра, 30

«Балтика»—«Оренбург» 1:0

Гузина, 23

«Краснодар»—«Ростов» 3:2

Сперцян, 50; Комличенко, 80 (автогол); Кордоба, 90+5 — Глебов, 23; Мохеби, 41

«Пари Нижний Новгород»—«Крылья Советов» 2:0

Севикян, 13; Турбо, 90+4

«Динамо»—«Факел» 0:0

«Ахмат»—«Рубин» 0:1

Чумич, 34

«Спартак»—ЦСКА 2:2

Промес, 41; Медина, 90+7 — Гайич, 31, 61

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 8 3 0 19:5 27

2. «Крылья Советов» 6 3 2 25:14 21

3. «Зенит» 6 2 3 22:11 20

4. «Локомотив» 5 4 2 18:16 19

5. «Нижний Новгород» 5 2 4 11:9 17

6. «Динамо» 4 5 2 17:15 17

7. «Спартак» 5 2 4 16:18 17

8. ЦСКА 4 5 2 22:17 17

9. «Урал» 4 4 3 12:14 16

10. «Рубин» 3 3 5 11:20 12

11. «Ахмат» 3 3 5 12:12 12

12. «Оренбург» 3 2 6 13:18 11

13. «Балтика» 3 1 7 10:16 10

14. «Ростов» 2 4 5 17:24 10

15. «Факел» 2 3 6 7:14 9

16. «Сочи» 2 0 9 9:18 6

  • Газета «Коммерсантъ» №187/П от 09.10.2023, стр. 12

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