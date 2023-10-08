Одиннадцатый тур
«Урал»—«Локомотив» 2:2
Бегич, 12; Бикфалви, 53 — Дзюба, 5; Сулейманов, 90+5. Незабитый пенальти: Ишков («Урал»), 74
«Сочи»—«Зенит» 0:2
Клаудиньо, 9 (пен.); Кассьерра, 30
«Балтика»—«Оренбург» 1:0
Гузина, 23
«Краснодар»—«Ростов» 3:2
Сперцян, 50; Комличенко, 80 (автогол); Кордоба, 90+5 — Глебов, 23; Мохеби, 41
«Пари Нижний Новгород»—«Крылья Советов» 2:0
Севикян, 13; Турбо, 90+4
«Динамо»—«Факел» 0:0
«Ахмат»—«Рубин» 0:1
Чумич, 34
«Спартак»—ЦСКА 2:2
Промес, 41; Медина, 90+7 — Гайич, 31, 61
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 8 3 0 19:5 27
2. «Крылья Советов» 6 3 2 25:14 21
3. «Зенит» 6 2 3 22:11 20
4. «Локомотив» 5 4 2 18:16 19
5. «Нижний Новгород» 5 2 4 11:9 17
6. «Динамо» 4 5 2 17:15 17
7. «Спартак» 5 2 4 16:18 17
8. ЦСКА 4 5 2 22:17 17
9. «Урал» 4 4 3 12:14 16
10. «Рубин» 3 3 5 11:20 12
11. «Ахмат» 3 3 5 12:12 12
12. «Оренбург» 3 2 6 13:18 11
13. «Балтика» 3 1 7 10:16 10
14. «Ростов» 2 4 5 17:24 10
15. «Факел» 2 3 6 7:14 9
16. «Сочи» 2 0 9 9:18 6