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Коммерсантъ FM
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Кубок Первого канала-2023 по хоккею пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге

Кубок Первого канала по хоккею состоится в декабре нынешнего года в Санкт-Петербурге. Игры турнира состоятся в Ледовом дворце северной столицы.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), в предстоящем турнире примут участие хоккейные сборные РФ, Белоруссии, Китая и Казахстана. Игры Кубка Первого канала состоятся с 14 по 17 декабря 2023 года.

«Не сомневаюсь, что игроки и тренерский штаб постараются сделать свою работу как можно лучше, чтобы порадовать болельщиков зрелищным, фирменным русским стилем, превратить турнир в праздник»,— рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

В качестве представителей РФ на этом турнире сыграет команда «Россия-25» (предельный возраст вызванных в нее игроков составляет 25 лет). Главным тренером этой команды в рамках Кубка Первого канала будет наставник петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (он также занимает в структуре ФХР пост руководителя штаба сборных команд России по хоккею).

Александр Кислов

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