В России появится премия за лучшие кинодиалоги

В России учреждена кинематографическая премия за лучшие диалоги в кино. Идея ее создания принадлежит продюсеру, директору Института кино НИУ ВШЭ Александру Акопову и писателю, сценаристу Александру Цыпкину. В текущем году она будет вручаться впервые, а претендовать на ее получение могут отечественные полнометражные и короткометражные фильмы и сериалы, выходившие в прокат или на онлайн-платформах с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

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В жюри премии вошли: журналистка, первый главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая, актер и телеведущий Николай Фоменко, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Татьяна Черниговская, писатель Сергей Минаев, комик и телеведущий Евгений Чебатков.

В совет премии помимо ее учредителей и председателя отборочной комиссии, кинокритика и куратора фестивалей Егора Москвитина приглашены продюсеры Вадим Горяинов и Александра Ремизова, народный артист России, художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков и народный артист России Константин Хабенский.

По словам господина Цыпкина, идею отдельной нишевой премии именно за диалоги он и господин Акопов вынашивали уже давно, несмотря на присутствие в российском контексте сценарной премии «Слово», существующей с 2013 года. «Я считаю, что в основе любого хорошего фильма лежит прежде всего сценарий, но при этом сценаристы недооценены,— говорит писатель.— А нам бы хотелось, чтобы они были рок-звездами. Ведь именно диалоги и цитаты из них обеспечивают фильмам народную любовь, при этом фамилии авторов любимых реплик и мемов зрителям, к сожалению, часто незнакомы».

Подать заявку на премию смогут правообладатели фильмов и сериалов с 15 октября по 4 ноября. Для отбора номинантов создана комиссия, в которую вошли представители киноиндустрии, кинокритики и журналисты. Кроме того, будет проведен анонимный опрос среди избранных экспертов, а также открытое голосование зрителей в социальной сети «ВКонтакте».

По словам господина Москвитина, сегодня в российском кинематографе тон задает так называемое поколение новых тихих, то есть режиссеров и сценаристов, в фильмах которых герои растеряны, поэтому не могут формулировать свои мысли, мямлят или вовсе молчат, что является отражением растерянности и безмолвия людей в России. «Это поколение многое нам дало,— комментирует он,— но сейчас рождается новое, и очень хочется поощрять его голоса».

Создатели премии надеются, что в отечественном кино появятся новые остроумные комедиографы и авторы душераздирающих драматических монологов. Отыскать их среди уже имеющихся сочинителей фильмов и сериалов и является их целью.

Награды им будут присуждаться по номинациям «Лучшая комедийная сцена», «Лучшая драматическая сцена», «Лучшие диалоги в полнометражном фильме», «Лучшие диалоги в сериале», «Лучшие диалоги в короткометражном фильме», «Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале», «Лучший сценарный дебют» и «Диалог с самим собой» (за этим определением скрывается лучший монолог). Кроме того, предусмотрены специальные призы от Telegram-каналов и партнера премии издательского дома Independent Media, а также приз зрительских симпатий, который будет вручен по итогам голосования во «ВКонтакте». Награждение состоится 30 ноября в Театре Ермоловой.

Юлия Шагельман