ВТБ вышел из состава акционеров ГК ПИК

Банк ВТБ полностью вышел из состава акционеров ГК ПИК, в котором банку принадлежали 12,36% акций. Это следует из раздела раскрытия информации банка. Представители ВТБ и ПИК подтвердили информацию изданию «Ведомости». Покупатель пакета ВТБ неизвестен.

«Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ»,— сообщила пресс-служба банка «Интерфаксу».

Банк был вторым крупнейшим акционером ГК ПИК после бизнесмена Сергея Гордеева. Изначально доля банка составляла 23,7%, в 2021 году она снизилась до 18,75%, позднее банк продал еще 6,39% акций. На момент покупки пакета акций ГК ПИК стоимость одной акции составляла 380 руб. Ранее ВТБ вышел из состава акционеров зернового инфраструктурного холдинга «Деметра». Доля ВТБ в нем составляла около 45%.

Полина Мотызлевская