В Челябинской области за три дня выявили 400 миграционных нарушений

Полицейские Челябинской области по итогам трех дней операции «Нелегал — 2023» зафиксировали 400 административных нарушений миграционного законодательства. В ходе мероприятий были проверены места работы иностранцев, в том числе рынки, строительные объекты и тепличные хозяйства. Об этом сообщают в ГУ МВД региона.

По материалам рейдов суды приняли решения об административном выдворении 69 мигрантов. Задокументировано 39 преступлений в сфере миграции, по этим фактам возбуждено 18 уголовных дел. Закрыт въезд в Россию 74 иностранцам.

Также полицейские выявили гражданина РФ, который с целью наживы фиктивно заключал трудовые договоры с жителями ближнего зарубежья, которые фактически не работали. Тем самым он способствовал легализации трудовых мигрантов на территории РФ. Решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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