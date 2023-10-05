Итоги конкурса на разработку генплана Ижевска отменили из-за нарушений

В столице Удмуртии отменили итоги конкурса, проведенного на разработку проекта генерального плана Ижевска и программ комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Закупочную документацию отправили на доработку. Причиной такого решения стало нарушение закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

В частности, на результате конкурса поступила жалоба от нижегородской компании ООО НИИ «Земля и город», поскольку для разработки проекта генплана города необходимо иметь лицензию на геодезические и картографические работы. Однако такое требование к участникам закупки не установили.

Сотрудники регионального УФАС установили, что в извещении о проведении конкурса действительно отсутствует требование к участникам закупки о наличии действующей лицензии на данные работа, а заказчик при оценке заявок по критерию «опыт работы» учитывал только те исполненные контракты, в которых территориальная численность населения составляла не менее 400 тыс. человек. Оба пункта нарушают законодательство.

В настоящее время итоги проведенной закупки отменили, а заказчику выдали предписание о внесении изменений в закупочную документацию.

Напомним, тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок в сентябре. Власти города заявляли, что целью является оптимизация функционального использования территорий, повышение безопасности проживания и оптимизация инфраструктуры. Эксперты отмечают, что принятая в 2016 году действующая версия генплана уже устарела, а при разработке нового планировали учесть параметры стратегии пространственного развития города.

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