«Необходимо все пересчитать»

В Ижевске хотят разработать новый генплан города и правила землепользования и застройки. Соответствующий тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок. Власти города говорят, что целью является оптимизация функционального использования территорий, повышение безопасности проживания и оптимизация инфраструктуры. Эксперты отмечают, что принятая в 2016 году действующая версия генплана уже устарела, а при разработке нового учтут параметры стратегии пространственного развития города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В столице Удмуртии объявили конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по развитию города. На сайте госзакупок появилась заявка, по которой необходимо разработать проект нового генерального плана и редакции правил землепользования и застройки, а также составить программы комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Начальная цена контракта составляет 20 млн руб. Заявки принимают до 2 октября, а разработка завершится 31 декабря 2024 года.

Действующий генплан Ижевска был принят в 2016 году, до этого документ разрабатывался в 1987 и 2006 годах. Расчетный срок последнего генплана был до 2035 года, первый этап — до 2025 года. В генплане от 2016 года значилось продление нескольких улиц, в частности проспекта Калашникова, которое так и не произошло.

Решение о запуске процедуры по разработке нового генплана на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал и.о. заместителя главы администрации города Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев:

«Новый Генплан будет подготовлен на основе стратегии пространственного развития Ижевска. При разработке стратегии была проведена большая работа по анализу существующих проблем и определению направлений развития. Решение о внесении изменений в действующий генплан принято рабочей группой при минстрое Удмуртии».

По его словам, Ижевску необходимы современные транспортная инфраструктура, природный каркас, строительство социальных объектов рядом с жилыми комплексами, многофункциональная городская среда.

И.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Дмитрий Вако рассказал «Ъ-Удмуртия», что разработка стратегии пространственного развития города ведется с 2018 года по инициативе главы и правительства региона. Оператором проекта является Центр территориального развития Удмуртии при поддержке регионального минстроя. К разработке привлечена Высшая школа экономики. «Целью разработки нового генплана является оптимизация функционального использования городских территорий, повышение уровня экологической безопасности проживания, а также оптимизация градостроительной, земельной и инвестиционной политики и создание рациональной транспортной инфраструктуры города»,— прокомментировал господин Вако.

Основными задачами проекта является установление зон различного функционального назначения, определение параметров и мест размещения объектов местного значения, разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры города, а также определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур, добавил Дмитрий Вако.

Решение о разработке нового генплана было принято на уровне республиканского минстроя, а администрация города является лишь заказчиком, поясняет председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Игорь Стыценко.

«По мнению минстроя, нынешний генплан устарел, и проще сделать новый, чем править старый. В этом доля правды есть. Тем более, в последнее время федеральным правительством принято много регламентирующих документов, появились требования к электронной составляющей генплана, разработана стратегия пространственного развития города, утверждены стандарты комфортных условий в городах России»,— отметил господин Стыценко.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории Алексей Хлебников считает, что вопрос генплана назрел достаточно давно. Действующий генплан — «наследник» генплана 1980-х годов, поэтому необходима именно разработка нового документа, поскольку некоторые решения могут быть принципиально пересмотрены. «Кроме очевидных проблемных территорий, вроде частного сектора "Татар-базара" и "Восточного поселка", которые годами добиваются возможности без риска строить жилье, есть еще некоторые транспортные проблемы. В городе существуют улицы, которые есть только на генеральном плане. Есть также случаи, когда рядом с промышленными предприятиями располагается жилье. В некоторых случаях требуется корректировка границ населенных пунктов. Существуют примеры, когда центры притяжения уже изменились»,— сказал господин Хлебников.

Контракт также предполагает разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, добавил Алексей Хлебников. «Это очень большой документ, до которого руки давно в городе не доходили. А наличие в нем элементов коммунальной инфраструктуры иногда является условием для участия в госпрограммах по их модернизации»,— подчеркнул господин Хлебников.

Самое важное, при подведении итогов конкурса, выбрать команду профессионалов, говорит председатель правления удмуртского отделения Союза архитекторов России Александр Зорин. Он отмечает, что с момента последних правок в старый генплан в городе появились новые зоны и жилые районы, идут корректировки территории. «Город растет и развивается. Появляются школы, детские сады. Необходимо все пересчитать. Цифры совсем другие стали. Поэтому новый генплан — это закономерно. Но, я также думаю, что есть заинтересованные люди, которым нужно, чтобы в генплан включили определенные схемы пространственного развития города»,— заключил Александр Зорин.

Татьяна Колегова

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