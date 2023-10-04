ТАСС: для восстановления БДК «Минск» могут использовать агрегаты корабля ВСУ

Большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота, поврежденный при ракетном ударе Украины, могут восстановить с использованием агрегатов бывшего корабля украинских ВМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоремонтной отрасли Крыма.

«Рассматривается вариант восстановления технической готовности БДК "Минск" за счет использования систем и агрегатов аналогичного по проекту и "забытого" с 2014 года "Константина Ольшанского»,— заявил собеседник агентства.

13 сентября Украина нанесла удар по севастопольскому морскому заводу, где на ремонте были два корабля. Минобороны РФ заявило, что оба судна будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.

По данным ТАСС, плановый ремонт подлодки «Ростов-на-Дону» продлится несколько месяцев, а на БДК «Минск» сейчас проводятся работы по расчистке поврежденных отсеков и оценка объема восстановительных работ. Сроки окончания работ неизвестны.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер