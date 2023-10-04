Переучились понемногу чему-нибудь

Национальная медицинская палата недовольна качеством переподготовки на хирургов, анестезиологов и реаниматологов. Врачам других специальностей разрешили переучиваться по этим направлениям в конце 2022 года из-за дефицита кадров. Как утверждает палата, из-за отсутствия должного контроля некоторые центры стали вести «торговлю дипломами» без фактического обучения. Минздрав не согласен с претензиями: ведомство напоминает, что все такие организации должны иметь лицензию на образовательную деятельность, а значит, они соответствуют жестким требованиям регулятора. В министерстве добавляют, что все выпускники проходят аккредитационную комиссию с участием общественных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Напомним, в декабре 2022 года правительство РФ упростило механизм переподготовки врачей со специализациями «лечебное дело», «педиатрия» и «клиническая медицина» на анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов и хирургов. Постановление №2351 позволяет допускать медиков к новой работе после 504 часов переподготовки (для закончивших клиническую ординатуру) или 1296 часов (после обучения в интернатуре). Федерация анестезиологов и реаниматологов России объясняла это решение нехваткой кадров. В Минздраве также говорили, что это «позволит снизить кадровый дефицит». По данным ведомства, в стране не хватает около 25–26 тыс. врачей и около 50 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.

Недавно Национальная медицинская палата (НМД) обсудила последствия этого постановления. Член правления Ассоциации врачей Белгородской области, хирург Сергей Николаев заявил, что качество такого обучения вызывает сильные сомнения «в первую очередь за счет получаемых мануальных навыков». Кроме того, ему непонятно, кто и как переобучает врачей. Господин Николаев напомнил, что Минздрав России так и не определил профессиональные требования к образовательным организациям, претендующим на проведение обучения в клинической ординатуре по этим специальностям в рамках профпереподготовки. Проекты приказов с программами обучения и переподготовки ранее были размещены на портале regulation, но пока не утверждены. Между тем известна «масса случаев», подчеркнул хирург, когда такое обучение проводится заочно, дистанционно — и практически всегда платно.

Диплом о профессиональной переподготовке перестал иметь статус государственного документа, заявил господин Николаев, для его выдачи учреждению достаточно только лицензии на образовательную деятельность. «Появились случаи откровенной продажи документов. Так, например, диплом о профессиональной переподготовке по хирургии в объеме 1296 часов можно приобрести за 35 тыс. руб.»,— цитирует Сергея Николаева пресс-служба Нацмедпалаты.

Вице-президент НМП Наталья Аксенова считает, что ситуацию будет сложно изменить без правок федерального закона «Об образовании». Ведь лицензии на образовательную деятельность выдаются региональными органами власти, а механизм профессионально-общественной аккредитации образовательных программ является необязательным. Советник президента Союза НМП Владимир Плякин добавил, что Нацмедпалата имеет соглашение с Минздравом, в котором содержится пункт о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Однако этот пункт, по его словам, «не реализуется в должном объеме».

Президент Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан Ирина Питулова предложила проводить профессиональную переподготовку только в государственных учреждениях. Но президент Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций, экс-помощник министра здравоохранения РФ Илья Шилькрот считает, что дело не в форме собственности, а в ответственности организации за подготовленные кадры. По его словам, нужно принимать системные решения: «Например, чтобы по окончании ординатуры была комиссия не только из представителей образовательной организации, но и общественных организаций и стороны работодателя. И чтобы в процессе обучения в ординатуре тоже был общественный контроль — чему люди учатся, ходят ли они на занятия или просто получают документы».

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что клинический ординатор в течение нескольких лет обучения получает стипендию 15 тыс. руб.: «Надо установить достойную стипендию, которая должна быть поддержана социальным пакетом, иначе проблему не решить».

В итоге Нацмедпалата намерена написать письмо в Минздрав с просьбой объяснить причины задержки проектов приказов о дополнительном постдипломном обучении. Также она направит запрос о возможностях контроля за коммерческими образовательными учреждениями.

В Министерстве здравоохранения заявили, что Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования разработала проекты примерных программ профессиональной переподготовки. Они предусматривают различные сроки учебы в зависимости от базовой подготовки врачей (504 часа для специалистов хирургического профиля, 864 часа для других специалистов, прошедших обучение в интернатуре или ординатуре, и 1296 часов для выпускников специалитета, прошедших первичную аккредитацию специалиста). Также они устанавливают требования к организациям, занимающимся переподготовкой. Кроме лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам они должны иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующей программе ординатуры. Это обеспечивает наличие необходимого материально-технического и кадрового обеспечения образовательной деятельности и качества подготовки, подчеркнули в Минздраве.

«Кроме того, на врачей, прошедших данное обучение, распространяется обязательное требование о прохождении аккредитации специалиста. Она проводится аккредитационными комиссиями, в состав которых входят представители практического здравоохранения и профессиональных некоммерческих организаций»,— сообщили в Минздраве.

Наталья Костарнова