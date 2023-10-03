Коттеджный поселок в Ленобласти намерены расширить на 10 га и застроить домами

Поселок «Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области намерены расширить на 10 га и возвести на этой территории таунхаусы и коттеджи. Такими планами поделился генеральный директор «Электронмаша» Алексей Потапов, сообщает РБК.

Руководитель компании затронул эту тему в рамках бизнес завтрака «Инвестиции в недвижимость: коттеджи, таунхаусы, апартаменты. Конкуренция или синергия?». На приобретение земли во Всеволожском районе Ленобласти, на подключение к коммуникациям предварительно готовы направить 550-600 млн рублей. Оформить сделку по покупке территории около коттеджного поселка «Ламбери» планируют в 2024 году.

На этом участке могут возвести около 50 домов и таунхаусов на 12 секций. Благодаря застройке часть поселка со стороны дороги будет прикрыта, а у коттеджного поселка появится приватность, отметил господин Потапов. Также в планах строительство Академии тенниса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Setl Group построит жилые дома на участке на Заповедной улице около ОЭЗ «Новоорловская», компании одобрили возведение жилья.

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