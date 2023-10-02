Олег Клюка продает акции Оскольского завода металлургического машиностроения за 604,5 млн рублей

Основной акционер белгородского АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ) Олег Клюка намерен продать пакет акций. Это следует из сообщения компании в центре раскрытия информации.

Согласно этим данным, Олег Клюка 27 сентября известил АО о намерении «осуществить отчуждение акций общества третьему лицу». Господин Клюка планирует продавать 26,4 млн именных обыкновенных бездокументарных акций в виде записей на счетах реестра акционеров. Цена составляет 22,9 руб. за штуку, или 604,5 млн за весь пакет.

При этом платежи за акции должны производиться в безналичном порядке путем открытия в пользу Олега Клюки покрытого безотзывного непереводного аккредитива в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, Газпромбанке или Росбанке. Аккредитив должен быть без учета «каких-либо банковских комиссий, сборов, налогов, пошлин или иных вычетов и удержаний любого рода». Если вычеты все же будут, покупателю надо увеличить платежи так, чтобы господин Клюка получил именно 604,5 млн руб.

В дополнение к открытию аккредитива приобретатель также обязан предоставить ОЗММ 895,47 млн руб. (33,92 руб. за каждую акцию) в целях исполнения всех денежных обязательств по уплате основного долга в совокупном размере 895,41 млн.

Кроме того, покупатель сам оплачивает услуги регистратора АО. А обе стороны самостоятельно оплачивают собственные расходы на юридических консультантов, аудиторов, бухгалтеров и иных лиц, а также расходы, понесенные на подготовку и исполнение условий отчуждения акций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ОЗММ на 31 мая 2021 года составляет 276,5 млн руб. Олегу Клюке принадлежит 95,48%. Остальные акционеры не раскрываются.

В 2022 году завод выбрался из убытка. Чистая прибыль ОЗММ составила 960 тыс. руб., годом ранее он получил 80,4 млн убытка. Выручка в 2022 году стала крупнейшей за несколько лет — 2,02 млрд.

Весной ОЗММ отказался от выплат дивидендов за прошлый год.

Александр Прытков

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