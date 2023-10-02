Премьер Польши предупредил Украину о связи Германии с Россией

Власти Украины ожидают более близкого партнерства с Германией, но «немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими», заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он напомнил, что именно Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогла Украине, в то время как «Берлин планировал отправить в осажденный Киев 5 тыс. касок».

«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств… Об этом не стоит забывать, президент Зеленский»,— сказал господин Моравецкий на выступлении в Катовице (цитата по GazetaPrawna).

Отношения Польши и Украины испортились после того, как Еврокомиссия 15 сентября не стала продлевать эмбарго на поставки украинских зерновых. Венгрия, Польша и Словакия ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина сочла это нарушением норм Всемирной торговой организации. Президент Польши Анджей Дуда говорил, что Украина ведет себя как утопающий, который может утащить на глубину тех, кто пытается ему помочь.

Общий объем помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года достиг около €22 млрд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в сентябре заявил, что Берлин будет поддерживать Киев, пока не прекратятся боевые действия. Сколько они могут продлиться, господин Шольц прогнозировать не стал. Он подчеркивал, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по территории РФ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер