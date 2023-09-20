Дуда сравнил Украину с утопающим, который может потянуть за собой спасителя

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина ведет себя как утопающий, который за все хватается и может утащить на глубину тех, кто пытается ему помочь. По его словам, помогающие Киеву страны «имеют право защититься от причиняемого вреда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig, AP Фото: Seth Wenig, AP

«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за страха, воздействия адреналина, и может просто утопить спасателя. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а на самом деле он хватается за все, за что может. Это напоминает ситуацию между Польшей и Украиной»,— сказал господин Дуда в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (цитата по агентству PAP).

«Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от причиняемого вреда, потому что, если утопающий утопит и нас, он не получит помощи»,— убежден Анджей Дуда.

15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне. Украина подала запрос о нарушении норм Всемирной торговой организации. На этом фоне президент Польши отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер