Великобритания направила в Польшу истребители Typhoon для защиты от России

Четыре истребителя Typhoon ВВС Великобритании были направлены в Польшу для проведения совместных учений вместе с союзниками — Испанией и Италией. Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс сегодня, 1 октября, выступая на съезде Консервативной партии заявил, что на территории Польши разместят истребители Typhoon для защиты от России.

«В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства»,— сказал господин Шеппс (цитата по Mirror). Количество истребителей, которые должны остаться в Польше, он не уточнил.

В правительстве добавили, что 4 октября заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи посетит личный состав британских войск в восточной Польше, где размещен зенитный ракетный комплекс Sky Sabre. Его отправили в Польшу для усиления противовоздушной обороны на границе с Украиной.

Лусине Баласян