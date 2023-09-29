Власти начали поиск концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина

Правительство Нижегородской области начало процедуру отбора концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Проект включает вторую, третью и четвертую очереди городской магистрали протяженностью 12,8 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Новая автодорога должна разгрузить проспект Гагарина на участке от улицы Ларина до развязки в Ольгине. В рамках реализации четвертой очереди дублера предусмотрено строительство моста длиной более километра с выходом на улицу Фучика.

«Это долгожданный проект, который решит накопившиеся годами проблемы в логистике между сразу несколькими крупными районами города. Благодаря еще одному мосту мы разгрузим существующую улично-дорожную сеть, в том числе проспект Гагарина и Мызинский мост, которые ежедневно находятся в перегруженном состоянии»,— сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. По его словам, через 4,5 года новая магистраль должна быть построена.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценивал стоимость строительства дублера проспекта Гагарина в 47 млрд руб.

В ноябре 2022 года о своем намерении построить по концессии новую магистраль заявила ДСК «Автобан». Компания подала заявку на заключение концессионного соглашения сроком на 26 лет.

Андрей Репин