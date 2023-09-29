Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти начали поиск концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина

Правительство Нижегородской области начало процедуру отбора концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Проект включает вторую, третью и четвертую очереди городской магистрали протяженностью 12,8 км.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Новая автодорога должна разгрузить проспект Гагарина на участке от улицы Ларина до развязки в Ольгине. В рамках реализации четвертой очереди дублера предусмотрено строительство моста длиной более километра с выходом на улицу Фучика.

«Это долгожданный проект, который решит накопившиеся годами проблемы в логистике между сразу несколькими крупными районами города. Благодаря еще одному мосту мы разгрузим существующую улично-дорожную сеть, в том числе проспект Гагарина и Мызинский мост, которые ежедневно находятся в перегруженном состоянии»,— сказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. По его словам, через 4,5 года новая магистраль должна быть построена.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценивал стоимость строительства дублера проспекта Гагарина в 47 млрд руб.

В ноябре 2022 года о своем намерении построить по концессии новую магистраль заявила ДСК «Автобан». Компания подала заявку на заключение концессионного соглашения сроком на 26 лет.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...