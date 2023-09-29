Генштаб заявил, что осенних призывников не направят в зону военной операции

Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский провел брифинг, посвященный осеннему призыву граждан. Призыв во всех субъектах России начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Исключением статут районы Крайнего Севера, где граждан начнут призывать на военную службу с 1 ноября.

По словам Владимира Цимлянского, отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 16 октября. Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Замначальника управления Генштаба подчеркнул, что призывников не будут направлять в пункты дислокации в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, распределяться в новые регионы для участия там в военной операции не будут, заверил он.

«Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска»,— уточнил Владимир Цимлянский.

В завершение Владимир Цимлянский отметил, что все военнослужащие, выслужившие сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены домой.

В 2022 году осенний призыв в России начался 1 ноября, на месяц позже, чем обычно, и проходил на фоне объявленной в сентябре частичной мобилизации. Число призванных в рамках осенней кампании составило 120 тыс. человек. В этот весенний призыв было набрано 147 тыс. человек.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Максимальный размер штрафа для физических лиц подняли в десять раз. С 1 октября он составит 30 тыс. руб.

Подробнее о том, что поменяется в осенний призыв,— в материале «Ъ» «Призовут всех печатью и подписью».