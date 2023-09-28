Плановый дефицит бюджета Челябинской области сократился на 21,6 млрд рублей

Законодательное собрание Челябинской области одобрило поправки в закон о региональном бюджете на 2023 год, предусматривающие увеличение собственных поступлений на 21,6 млрд руб. Решение об этом депутаты приняли на заседании 28 сентября.

С учетом изменений предусмотрено сокращение дефицита бюджета на 21,6 млрд руб., до 55,7 млрд руб. Также поправками учтено увеличение объема поступлений из федерального бюджета на сумму более 190 млн руб.

«Плановый дефицит бюджета сократился, и это не может не радовать»,— отметил председатель законодательного собрания региона Олег Гербер.

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