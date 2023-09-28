Сотрудница компании оператора мобильной связи продавала данные абонентов

В Новосибирске возбуждено дело в отношении старшего специалиста одного из отделов компании – оператора мобильной связи, занимавшейся продажей персональных данных абонентов сотового оператора, сообщает УФСБ по Новосибирской области. По статье о нарушении тайны переписики и телефонных переговоров ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Женщина получала необходимую информацию в корпоративной базе данных и деньги передавала ее заказчику через аккаунт в Telegram. Всего правоохранителями установлено 15 эпизодов незаконного предоставления данных абонентов. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

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Анна Егорова