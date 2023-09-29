Южные всходы на цифровом поле

К 2024 году в агропроме Ростовской области более чем на 30% увеличится количество сельхозтехники, оборудованной системами спутникового мониторинга, и в полной мере заработает геоинформационная система учета сельхозугодий с подробными данными о 80 тыс. полей. Это позволит аграриям контролировать сев культур, оценивать состояние посевов, избегать потерь урожая и в целом более эффективно заниматься сельхозпроизводством. В развитии цифровизации хороших результатов добиваются агрохолдинги, для малых предприятий это пока слишком затратно. Для успешной цифровизации южного АПК государству необходимо развивать на селе инфраструктуру, поддерживать отечественных разработчиков технологий и хозяйства, которые внедряют такие решения, уверены опрошенные BG эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца 2024 года Минсельхоз РФ намерен реализовать ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», одна из главных целей которого — удвоение производительности труда в хозяйствах

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ До конца 2024 года Минсельхоз РФ намерен реализовать ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», одна из главных целей которого — удвоение производительности труда в хозяйствах

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В августе 2023 года консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey) представило исследование, посвященное внедрению цифровых технологий в агропроме РФ. Эксперты пришли к выводу, что по уровню внедрения цифровых агротехнологий Россия существенно уступает западным странам. Разработанный компанией индекс цифровизации показывает, что наша страна, по итогам 2022 года, находится на восьмом месте рейтинга с показателем 27,2. Для сравнения, у США он составляет 75,5, Австралии — 64,6, Канады — 64,4, Израиля — 63,8, Германии — 59,7. По оценкам авторов исследования, в последние годы отечественный агропром активно развивался. Так, с 2016 года по 2022-й сельхозпроизводство в РФ выросло на 69% (с $76 млрд до $129 млрд). По большинству целевых показателей продбезопасности стране удалось выйти на самообеспеченность и начать поставлять продовольствие другим государствам. За шесть лет российский агроэкспорт вырос более чем вдвое: с $18 млрд до $42 млрд. «Однако эти показатели были достигнуты в то время, когда аграриям были доступны западные средства и технологии производства, а движению денежных потоков ничто не препятствовало», — подытожили аналитики.

После начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года западные страны стали вводить антироссийские санкции. Индекс продовольственной безопасности РФ, несмотря на рекордный урожай в сезоне 2022/2023, снизился до 69,1 против 74,8 годом ранее. Эксперты объяснили это подорожанием средств производства, замедлением внедрения цифровых технологий в АПК, нарушением цепочек поставок, дефицитом специалистов и политическими препятствиями.

Эксперты определили два возможных сценария развития отрасли до 2030 года. Первый — консервативный: крупные агропредприятия сохраняют «низкий уровень проникновения цифры во всей цепочке создания стоимости, а государство продолжает уделять первостепенное внимание внедрению инструментов контроля». В этом случае Россия в рейтинге рассмотренных стран останется на прежнем месте. Второй сценарий — оптимистичный: в РФ будут созданы платформы для обработки и хранения данных, сформируется единый анонимный банк данных. При таком сценарии уровень цифровизации АПК в России увеличится и достигнет 52 пунктов, обогнав показатель Франции (сейчас ее индекс составляет 45,9).

По словам директора компании «Яков и Партнеры» Олега Шендерюка, к 2030 году цифровизация позволит РФ увеличить объемы сельхозпроизводства на 3-5% (в зависимости от типа предприятия), снизить себестоимость на 5-20% и обеспечить прирост годовой выручки как минимум на

800 млрд руб. «Но для этого необходимо пересмотреть подходы участников отрасли к внедрению цифровых инструментов: нужно сосредоточить внимание на тех решениях, которые будут давать синергетический эффект на всех этапах цепочки создания стоимости», — уверен эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агродроны быстро сканируют обширные территории и точечно выявляют проблемы за считанные часы. Раньше на такую операцию требовалось много времени и ресурсов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Агродроны быстро сканируют обширные территории и точечно выявляют проблемы за считанные часы. Раньше на такую операцию требовалось много времени и ресурсов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В центре и на местах

В Минсельхозе РФ с выводами аналитиков не согласились. В ответ на запрос РБК по поводу результатов исследования, о которых говорилось выше, в министерстве ответили, что текущий уровень цифровизации и используемых в АПК технологий позволяет ему активно развиваться и выступать одним из главных драйверов российской экономики. «По итогам 2022 года сельхозпроизводство в России выросло на рекордные 10,2%, в этом году также отмечается существенная положительная динамика, а ключевые параметры Доктрины продовольственной безопасности превысили значения 2021 года», — подчеркивается в ответе.

Еще в 2019 году Минсельхоз представил ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», реализация которого была рассчитана до конца 2024 года (паспорт опубликован на сайте министерства). Среди целей — удвоение производительности труда в хозяйствах благодаря внедрению цифровых решений, а также создание системы подготовки специалистов для АПК, владеющих IT-инструментами. Запланированный объем вложений — 300 млрд руб., из которых 152 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, 8 млрд руб. — из бюджетов регионов, а 140 млрд руб. — из внебюджетных источников. Крупнейшие статьи затрат — создание платформы «Цифровое сельское хозяйство», в которую предполагалось вложить более 118 млрд руб., субсидирование затрат аграриев на передачу данных на платформу (еще около 102 млрд руб.), разработка и внедрение модуля «Агрорешения» — цифровой системы управления аграрными предприятиями (около 23 млрд руб.).

Сегодня Минсельхоз совместно с Минцифры занимается импортозамещением критически важного иностранного программного обеспечения (ПО) в растениеводстве, животноводстве, пищепроме и рыболовстве. А к 2025 году запланировано создание Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Ее основная задача — верифицированный сбор информации на различных уровнях (от аграриев до региональных органов власти), хранение, обработка и анализ данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих решений.

Аналогичную работу проводят и в регионах юга. Так, еще год назад заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Дмитрий Репка рассказывал, что на Дону в рамках проекта по цифровизации АПК создана геоинформационная система мониторинга полей. Для оцифровки контуров используются снимки из космоса. Система позволяет контролировать сев озимых и яровых культур, оценивать состояние посевов по индексу NDVI (от англ. Normalized difference vegetation index — нормализованный вегетационный индекс, числовой показатель качества и количества растительности на участке поля), выявлять случаи сжигания стерни, неиспользуемые земли и т. д. «Система содержит информацию более чем о 80 тыс. полей региона, — уточнил чиновник. — Кроме того, стратегия цифровой трансформации экономики области предусматривает, что к 2024 году количество сельскохозяйственной техники, оснащенной системами спутникового мониторинга, вырастет на треть — с 5,3 тыс. машин до 7 тыс. (чуть более 10% от имеющегося сейчас парка, — BG)».

Трансформация на разных уровнях

Сейчас на юге цифровая трансформация АПК идет на двух уровнях. Первый — корпоративный. Внедрение «цифры» происходит в самих компаниях. Здесь преуспели агрохолдинги. Например, Агрохолдинг «Степь», владеющий хозяйствами в Ростовской области, на Ставрополье и Кубани, внедряет систему автопилотирования техники от компании «МТС». Система обеспечивает движение сельхозмашин по полям с высокой точностью позиционирования — до 2,5 см. На предприятиях холдинга используются беспилотники для мониторинга полей и обработки посевов. «Степь» сотрудничает и с компанией «Аэромакс» в рамках проекта создания нового отечественного агродрона. В феврале 2023 года на одном из предприятий агрохолдинга прошли испытания беспилотника, с помощью которого планируется обрабатывать сельхозугодия средствами защиты растений (СЗР).

В июле на полях «Степи» прошло тестирование прибора по контролю глубины посева и вспашки. Новое оборудование позволяет в онлайн-режиме измерять качество обработки земельного участка и корректировать параметры работы техники. Все данные отображаются на экране бортового компьютера трактора. В пресс-службе «Степи» сообщили, что тестируемые образцы успешно прошли испытания. В ближайшее время начнется серийное производство такого прибора на базе предприятия-партнера, и приобрести его сможет любое хозяйство.

По словам директора R&D-центра «Степи» Сергея Косогора, совместные разработки с партнерами задают тренды на рынке АПК. «Все успешные проекты поступают в промышленное производство и становятся доступны для широкого круга сельхозпроизводителей, — заметил господин Косогор. — Таким образом, наши инвестиции дают дополнительный стимул для цифровизации сельского хозяйства и активного перехода на российские средства производства».

В холдинге «Урал-Дон» разработали собственную компьютерную программу, сделавшую бизнес более эффективным. «Мы сформировали штат программистов, компьютерщиков, которые в постоянном общении с нашими агрономами и финансистами решали, какой эта программа может быть, — пояснили в компании. — Более 10 лет ушло на разработку. В итоге сегодня у нас есть программа, позволяющая прогнозировать эффективность на различных культурах». По словам гендиректора ГК «Прогресс Агро» Леонида Рагозина, два года назад они внедрили систему ERP от «1С». Эта программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы и управлять ими для достижения оптимальной производительности. «Мы серьезно инвестировали в “цифру”. Только на отладку и использование в полном объеме спутникового мониторинга и составление агрохимической картограммы направили более 100 млн руб. (а всего инвестировали в “умные” решения более 250 млн руб.), — уточнил господин Рагозин. — Это уже принесло результаты. Так, на полях, где применяем дифференцированное внесение удобрений (с использованием технологии точного земледелия), получили на пшенице плюс 4-5 ц/га, а на сахарной свекле — плюс 35-40 ц/га. Мы решили, что под урожай 2024 года обработаем таким образом не менее 10 тыс. га, занятых под сахарную свеклу».

«Прогресс-Агро» активно применяет агродроны для дифференцированного внесения СЗР. Благодаря использованию БПЛА расходы по этой операции сократились на 10%. В итоге в компании создали собственный «отряд дронов».

Директор департамента промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен отметил, дроны, квадрокоптеры становятся новой спецтехникой для аграриев, существенно обогащая инструментарий для сельсхозпроизводства. «Коптеры быстро сканируют обширные территории и точечно выявляют проблемы за считанные часы, в то время как раньше для этого требовалось много времени и ресурсов. В дальнейшем полученные карты могут быть загружены на дроны-опрыскиватели. Обработка сельхозугодий с их помощью осуществляется намного быстрее в сравнении с традиционной сельхозтехникой. Кроме того, повышается эффективность работ и растет экономия средств защиты растений или удобрений: они вносятся точечно, строго в соответствии с картами полей. В результате, аграрии могут сократить издержки, повысить урожайность и качество продукции», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сегодня более активному применению беспилотников мешает временный запрет на использования БПЛА, действующий, например, в Ростовской области. Но как только запрет снимут, интерес к применению дронов повысится. В основном он будет со стороны холдингов. «Фермеры также начинают интересоваться такой техникой, но в основном, для ультрамалообъемного опрыскивания растений, точечного внесения удобрений и выборочной обработки полей пестицидами», — подытожил Антон Ларсен.

«Агрохолдинги, по сравнению с более мелкими сельхозпроизводителями, обладают большими финансовыми и техническими ресурсами. Этим структурам проще выделять средства на внедрение дорогостоящих цифровых решений, таких как автоматизированные системы управления фермой, датчики, дроны и т. д., — пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Токарь. — Такие инвестиции могут быть недоступны для средних и мелких аграриев из-за ограниченных бюджетов. Затраты агрохолдингов на цифровизацию окупаются благодаря масштабам производства. Холдинги могут достичь более высокой производительности, оптимизировать использование ресурсов и улучшить управление всей цепочкой поставок. Для средних и мелких аграриев выгода от таких инвестиций не так очевидна, из-за меньшего объема производства. И еще. Внедрение цифровых технологий требует специализированных навыков и знаний. Агрохолдинги могут себе позволить нанимать высококвалифицированных специалистов по цифровизации и обучать свой персонал. У более мелких аграриев зачастую есть сложности в доступе к таким ресурсам».

Для более тесного взаимоотношения с игроками отрасли «Ростелеком» открыл на юге проектный офис по цифровизации АПК. В компании пояснили BG, что из-за большого числа сельхозпредприятий в той же Ростовской области формируется потребность в передовых отечественных решениях для агропрома. Подходящие агротехнологии могут быть востребованы для повышения производительности труда, улучшения управления бизнес-процессами. «Сейчас на разной стадии проработки у нас находятся проекты по управлению растениеводческой фермой, дешифровке и сравнению контуров пахотных земель, созданию локальных метеостанций, обеспечению контроля за движением урожая, дифференцированному внесению удобрений и другим прикладным направлениям АПК», — сообщил господин Токарь.

Второй уровень трансформации отрасли — государственный. В сфере госуправления все шире используются мониторинг земель сельхозназначения, электронный документооборот и оказание дистанционной поддержки бизнесу (в онлайн-режиме). Например, созданная в Ростовской области геоинформационная платформа позволяет накапливать данные, включая результаты агрохимического обследования почв (на наличие гумуса, фосфора, калия и т. д.). Как рассказал Дмитрий Репка, к 2024 году в регионе увидят основной практический эффект от этого шага. «Эффект будет заключаться в выявлении оптимальных управленческих решений, касающихся использования земли, обработки почв, севооборота. Искусственный интеллект определит, какая система и в каком году показала наилучший результат», — пояснил чиновник.

Еще в августе 2021 года губернатор Дона Василий Голубев утвердил Региональную стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления. Срок действия стратегии — до 2024 года. Среди отраслевых целей — внедрение решений по оперативному сбору и анализу сведений о деятельности хозяйств, переход на единую платформу учета и контроля сельхозпродукции. Отдельного финансирования у таких мероприятий нет. На них предполагается выделять средства программы «Информационное общество», принятой в Ростовской области еще в 2018 году и рассчитанной на срок до 2030 года. Общий объем финансирования этой программы превышает 8,8 млрд руб. Основной источник — региональный бюджет, часть средств, около 1,4 млрд руб., поступит из бюджета федерального. Пока нет официальной информации о том, сколько проектов и на какую сумму реализовано в рамках данной программы.

Опрошенные BG эксперты отметили необходимость участия федеральной и региональной власти в цифровизации агропрома, как одной из ключевых отраслей экономики. В частности, Александр Токарь заметил, что такое участие возможно по нескольким направлениям. «Во-первых, государство может предоставлять финансовые поощрения, льготы и субсидии для местных производителей агротехники и оборудования, а также для сельхозпредприятий, внедряющих отечественные цифровые решения. Во-вторых, разрабатывать стандарты для отечественных технологий, учитывающих специфику развития отрасли. Это будет способствовать более широкому внедрению «цифры». В-третьих, государство может и должно участвовать в проектах улучшения сельской инфраструктуры, включая электросетевой комплекс, современные средства связи (доступ к интернету) и т. д. В целом, развитие и внедрение отечественных агротехнологий — долгосрочный процесс, требующий координации усилий со стороны государства, бизнеса, научных и образовательных учреждений. Тем более что одна из ключевых проблем российского АПК — дефицит квалифицированных кадров, в том числе и ИТ-специалистов (подробнее об этом — в тексте «Дефицитный ресурс» на стр. 27 данного приложения, — BG)».

Разработчики верят в аграриев

По словам господина Токаря, у юга России и Ростовской области, в частности, хороший потенциал для внедрения в АПК передовых решений: есть производители оборудования и техники, команды, занимающиеся ИТ-разработками для АПК, которые изучают потребности аграриев в новых решениях и стараются соответствовать ожиданиям.

Это мнение подтвердили и сами разработчики. Так, Олег Ной, соучредитель и директор ООО «Ростагросервис», рассказал, что перед запуском в серийное производство таких устройств для точного земледелия, как курсоуказатели и агронавигаторы, их передали на тестирование. Получили обратную связь. Внесли десятки изменений и запустили в серию. Всего выпустили и продали более 20 тыс. таких навигаторов. Их можно устанавливать и на более совершенную сельхозтехнику, подключать подруливающие устройства, другие цифровые опции. Ключевые преимущества агронавигаторов — простота в пользовании, высокая точность обработки почвы (десятки сантиметров) и экономия. Например, агрохимии и средств защиты растений расходуется на 30% меньше, семян и горючего — на 20-25%».

Активной разработкой и внедрением «цифры» занимается флагман отечественного сельхозмашиностроения — ГК «Ростсельмаш». Как рассказал руководитель управляющей товарной группой «Электронные системы» ООО «КЗ „Ростсельмаш“» Роман Власов, сегодня в портфеле компании более 25 цифровых решений для всего модельного ряда сельскохозяйственной техники, выпускаемой этой группой. «Например, РСМ “Оценка возврата на домолот” позволяет оценить корректность настройки и системы очистки по уровню загрузки колосового элеватора, — объяснил господин Власов. — Механизатор, не выходя из кабины, может предупредить забивание и отрегулировать домолачивающее устройство. Система точного земледелия РСМ “Авторезка” управляет одной из основных настроек, которые влияют на качество заготавливаемого силоса. Точнее — на длину резки. Резка осуществляется крупнее, если влажность массы высокая, и, наоборот, нарезать мелко, если масса сухая. Для того чтобы ее было легче утрамбовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Системы точного земледелия позволяют сельхозпроизводителям добиваться существенной экономии: агрохимии и СЗР расходуется на 30% меньше, семян и горючего — на 20-25%

Фото: Андрей Архипов Системы точного земледелия позволяют сельхозпроизводителям добиваться существенной экономии: агрохимии и СЗР расходуется на 30% меньше, семян и горючего — на 20-25%

Фото: Андрей Архипов

Роман Власов добавил, что наиболее популярные и востребованные среди аграриев системы автоуправления — «РСМ Агротроник Пилот 1.0», «РСМ Агротроник Пилот 2.0» и «РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль». В частности, «Агротроник Пилот» управляет движением машин в поле, опусканием адаптера комбайна в начале гона и поднятием — в конце. С помощью базовой станции обеспечивается высокая точность позиционирования — до 2,5 см. «Система автоматически выполняет разворот техники, а также управляет жаткой и прицепным оборудованием в конце и начале гона, что позволяет разгрузить механизатора, позволив ему полностью сосредоточиться на уборке, — рассказал господин Власов. — Кроме того, сегодня наблюдаем постепенный рост спроса на электронные программы картирования урожайности, а также на системы, повышающие эффективность работы техники. Это, в частности, система адаптивного круиз-контроля, система оценки возврата на домолот и система контроля уровня зерна в бункере».

О намерении вывести на рынок собственные ИТ-решения заявлял и другой донской производитель сельхозтехники — ООО «Лилиани». Так, еще год назад гендиректор предприятия Армен Налбандян рассказывал, что несколько лет они ведут разработку ПО для управления зерноуборочными работами. В развитие ИТ-направления «Лилиани» инвестировала «десятки миллионов рублей», в создании ПО задействовала 10 специалистов. «Наше решение представляет собой аппаратно-программный комплекс, в состав которого входит оборудование для установки на комбайны, тракторы и грузовые автомобили, а также разработанный нами софт, который существует в виде пакетной версии. Ее пользователь может поставить на свои компьютеры или разместить в форме облачной платформы на наших серверах, — пояснял господин Налбандян. — Наше программное обеспечение распределяет ресурсы таким образом, чтобы минимизировать риски потерь зерна. Программа учитывает все факторы: созревание культур, локацию техники, прогнозы погоды и др. Такое ПО помогает координировать работу всех участников уборки. Разработав несколько вариантов распределения ресурсов, комплекс предлагает их агроному. Выбрать оптимальный можно одним нажатием кнопки: дальше софт самостоятельно разошлет водителям, механизаторам задания и сроки их исполнения. При этом программа может учесть случаи поломки техники, отставания от графика и пр.».

Второй продукт, о котором говорил собственник предприятия, это ПО для управления хранением зерна в пластиковых рукавах, спрос на которые растет на фоне дефицита складских площадей. Такой софт позволит систематизировать хранение благодаря присвоению каждому рукаву уникального идентификатора и его привязке к конкретной локации. Интеграция с приложениями «1С» создаст возможности для использования этих данных для управленческого и бухгалтерского учета, контроля качества зерна. «Аналитика позволяет понять, каковы запасы зерна и его ценность, мониторить динамику вплоть до того, какое зерно какой машиной вывозится, — пояснил глава компании. — Также программа формирует рецептуру по зерновым миксам, чтобы получить стандарт, смешивая зерно с разным содержанием белка или клейковины, ИДК или числом падения, а также влажностью».

Не известно, удалось ли «Лилиани» вывести на рынок эти разработки или нет. На запрос BG в компании пока не ответили.

Анастасия Назарова, Владимир Андреев