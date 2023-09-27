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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Гостиничный портфель Cosmos Hotel Group, крупнейшей гостиничной компании в России, входящей в АФК «Система», этой зимой пополнится новым объектом в управлении — трехзвездным отелем Cosmos Smart Moscow Semenovskaya. Гостиничный объект рассчитан на 120 номеров разных категорий. Его концепция предполагает сервис высокого уровня, инновационный дизайн здания и интерьеров, оборудованных по международным стандартам, а также ресторан, бар и конференц-зал. Сosmos Smart Moscow Semenovskaya станет уже пятым smart-отелем в портфолио компании.

Microsoft выпустила новую сборку Windows 11, в которой добавила ряд новых функций. В том числе и инструмент искусственного интеллекта Copilot. Это крупнейшее обновление операционной системы с момента выхода. Пользователи Windows теперь могут использовать Copilot, который поможет тезисно пересказать статью из интернета, сгенерировать письмо для электронной почты, а также включить Bluetooth-соединение или «темную» тему.

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) увеличил до 11,45% максимальную доходность по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это второе за месяц повышение ставок по вкладам для бизнеса.

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