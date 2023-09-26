В Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе

Взрыв произошел на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области Украины. Горение газа не наблюдается, но специалисты тушат сухую траву. Количество абонентов, которые остались без газоснабжения, уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Лунина Фото: telegram-канал Дмитрия Лунина

«В 13.00 произошел взрыв в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления (диаметром более тысячи мм, давление — 40 атм). Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет»,— сказано в сообщении министерства в Telegram.

Информацию о взрыве подтвердил и глава Полтавской области Дмитрий Лунин. «По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее господин Лунин сообщил, что в Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Петр Бузлаев