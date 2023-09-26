Чемпионат Испании
Шестой тур. «Жирона»—«Мальорка» 5:3 (Давид Лопес, 26; Довбик, 33 (пен.); Мартин, 37; Эррера, 45; Савио, 57 — Мурики, 4 (пен.); Пратс, 88, 90+5). «Барселона»—«Сельта» 3:2 (Левандовский, 81, 85; Канселу, 89 — Ларсен, 19; Дувикас, 76). «Реал Сосьедад»—«Хетафе» 4:3 (Кубо, 2; Оярсабаль, 61 (пен.), 88; Мендес, 66 — Аленья, 39; Майораль, 45+5 (пен.); Латаса, 90+2). «Атлетико»—«Реал» 3:1 (Мората, 4, 46; Гризманн, 18 — Крос, 35). Положение команд. 1. «Барселона» — 16 очков. 2. «Жирона» — 16. 3. «Реал» — 15. 4. «Атлетик» — 13. 5. «Атлетико» — 10 (после 5 матчей). 6. «Валенсия» — 10. 7. «Райо Вальекано» — 10. 8. «Реал Сосьедад» — 9.