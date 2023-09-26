Мошенников ставят на прослушку

Сбербанк запатентовал систему определения мошеннических звонков, полагающуюся на расшифровку диалогов посредством искусственного интеллекта (ИИ) и сопоставление цифровых «слепков» голоса. Система, согласно описанию, позволяет «перехватывать» звонок в процессе — сейчас такая возможность предусмотрена, в частности, антифрод-ассистентом Тинькофф-банка. Участники рынка отмечают, что эффективность разработки будет зависеть от ее технической реализации. При этом патентование может создать ограничения для конкурентов банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сбербанк получил патент на способ и систему выявления мошеннических телефонных звонков с помощью голосового бота. Патент зарегистрирован 30 августа и опубликован в базе данных Роспатента, первым на него внимание обратило издание «Хабр». Документ предполагает, что искусственный интеллект (ИИ) сравнивает векторы (математические «слепки») голоса звонящего с векторами известных голосов мошенников, а также расшифровывает диалог на предмет используемых ими фраз.

Предусмотрено два варианта использования антифрод-автоответчика: в первом случае звонящий сразу вступает в диалог с ботом, а во втором бот слушает разговор с человеком и вмешивается при признаках мошеннического звонка. У Сбербанка уже есть два функционала, призванных бороться с нежелательными звонками — определитель номера и автоответчик. Они, однако, полагаются на базу данных номеров и не имеют возможности «перехватить» потенциально мошеннический звонок после его начала.

Определитель номера в приложении Сбербанка появился в апреле 2021 года, а автоответчик — в декабре того же года. Заявка на патент была подана 16 февраля 2023 года, срок действия патента установлен с 27 мая 2021 года. В Сбербанке сообщили “Ъ”, что патентуют «различные технологии, которые в будущем могут использоваться при разработке новых решений».

Алгоритм Сбербанка напоминает решение от Тинькофф-банка, говорит ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев: «В последнем решении разговор с ботом происходит, когда номер телефона содержится в базе мошенников или имеет очень низкую репутацию». Речь идет о «телефонном секретаре Олеге», выпущенном в июне 2021 года. Решения обоих банков, по словам господина Сергеева, «призваны максимально долго удерживать мошенников на линии и тем самым снизить число успешных атак». Он назвал перспективной идею Сбербанка использовать ИИ, а не базы телефонов, для определения характера звонка, но отмечает, что «пока что это только патент». В Тинькофф-банке не ответили на запрос “Ъ”.

Сложно сказать, насколько существенный прирост эффективности дадут разработанные Сбербанком нововведения, если сравнивать их с существующими методами, отмечает директор по прикладной разработке Just AI Николай Малеванный: «Здесь надо будет смотреть на практику реализации». Он, однако, полагает, что сам факт оформления прав может негативно сказаться на конкурентах: «Жаль, что Сбербанк пошел по пути патентования подходов, в какой-то степени ограничивая этим другие компании».

Основатель Ingry.tech Георгий Банчиков, впрочем, подчеркивает, что в динамично развивающихся отраслях «патенты часто имеют ограниченное влияние на конкуренцию». Конкуренты, по его словам, могут разрабатывать собственные технологии или методы, которые «не нарушают существующие патенты, но позволяют достигать аналогичных или даже лучших результатов».

Чтобы оспорить валидность патента, по словам руководителя патентного отдела компании «Онлайн Патент» Елены Купцовой, придется «доказать, что изобретение не соответствует хотя бы одному из трех условий патентоспособности — новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости». Причем, уточняет эксперт, все документальные доказательства должны быть датированы раньше, чем заявка Сбербанка.

Юрий Литвиненко